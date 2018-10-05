Putin'den Hindistan ile askeri iş birliği vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri teknik iş birliğinin Hindistan’a sadece Rus silahı tedarik etmekle sınırlı olmadığını belirterek, “Ülkelerimiz, modern askeri ürünlerin ortak olarak geliştirilmesini ve üretimini sağlıyor.” dedi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Putin, Modi ile yaptığı görüşmede Rusya ile Hindistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için farklı alanlarda bir dizi anlaşmalar imzalandığını söyledi.

FOTOĞRAF 20 İki lider, Rusya-Hindistan stratejik ortaklığı ve ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), G-20 ve Birleşmiş Milletler'e (BM) dair meseleleri ele alacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan’a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Yeni Delhi’ye geldi. Putin programı kapsamında Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Putin’e Hindistan ziyaretinde Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov gibi önemli isimlerin de bulunduğu üst düzey bir heyetin eşlik ettiği aktarıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin, ziyareti kapsamında üst düzey temaslar yapacak. Gerçekleşecek görüşmelerde ise Hindistan ve Rusya arasındaki stratejik işbirlikleri olmak üzere bölgesel ve küresel meselelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Rusya-Hindistan stratejik ortaklığı ve ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), G-20 ve Birleşmiş Milletler'e (BM) dair meselelerin ele alınacak. Görüşmenin en önemli kısmını ise iki ülke arasındaki askeri teknik alanda iş birliği ve iki ülke silahlı kuvvetlerinin ortak faaliyetleriyle ilgili konuların oluşturacağı kaydediliyor. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin-Modi görüşmesinde Rusya ile Hindistan arasında 20 farklı anlaşma imzalanacak. Putin'in ziyareti esnasında imzalanması beklenen en önemli belgelerden birisi, 5 adet S-400 hava savunma füze sisteminin Hindistan'a temini için yapılan sözleşme olacak. 5 milyar 49 milyon dolar değere sahip olduğu belirtilen sözleşme gereği, Hindistan’a verilecek S-400'lerin diğer ülkelerdeki benzerlerine göre üstün özelliklere sahip olduğu bildiriliyor. Hindistan'ın S-400'ler ile komşu ülkeleri Çin ve Pakistan'a karşı üstünlük sağlama amacıyla bu alımı gerçekleştireceği dile getiriliyor. . . . . . . . . . Hindistan Rusya'dan S-400 alacak Hindistan'a resmi ziyaret düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Yeni Delhi'de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

"20 yıl içinde santralde toplam 12 ünite devreye alınmış olacak"

Enerji konusundaki iş birliğine özel önem verdiklerini vurgulayan Putin, Rusya’nın Hindistan için güvenilir bir enerji tedarikçisi olduğunu bildirdi. Rusya ile Hindistan’ın birlikte yaptığı Kudankulam Nükleer Güç Santrali’nin kapasitesinin arttırılmasını görüştüklerini aktaran Putin, anlaşma gereği 20 yıl içinde santralde toplam 12 ünitenin devreye alınmış olacağı bilgisini paylaştı.

Rusya’nın Hindistan’a uzay araştırmaları konusunda yardım edeceğini de dile getiren Putin, Roskosmos’un Hindistan’ın ulusal uzay mekiği gönderme projesine katılacağını söyledi. Putin şöyle konuştu:

Detaylı olarak askeri teknik iş birliğinin geleceğini görüştük. Rusya ve Hindistan yıllardır başarılı bir şekilde bu alanda etkileşime girmiştir. Ülkelerimiz arasında gerçekten yakın ve karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler Rusya-Hindistan stratejik ortaklığının ayrılmaz bir parçası olmuştur.

AA

"Stratejik ortaklığa yeni bir ivme kazandırdı"

Hindistan Başbakanı Modi ise Hindistan’ın Rusya ile ilişkilerine özel bir önem verdiğini belirterek, yaptıkları görüşmenin iki ülkenin stratejik ortaklığına yeni bir ivme kazandırdığını ifade etti.

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Rusya’nın enerji konusunda Hindistan ile her zaman ele ele olduğunu vurgulayan Modi, “Yeni hedefimiz uzay alanında gelişmek ve Hindistan kozmonotlarını programlarımız çerçevesinde uzaya göndermek. Rusya’nın bu hususta bizi destekleyeceğini umuyoruz.” şeklinde konuştu.

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