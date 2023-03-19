Putin'den ilhak edilen Donbass'a ilk ziyaret: Direksiyonun başına geçerek şehri gezdi

Ukrayna'nın en büyük destekçisi ABD'nin Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'i Kiev'de ziyaret etti.

Rusya'ya karşı gövde gösterisi olarak yorumlanan bu ziyarete karşılık dün gece geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Kırım'dan Mariupol'e helikopterle uçan Putin, Mariupol'de direksiyonun başına geçerek birkaç ilçeyi gezdi, bazı tesislerde incelemelerde bulundu ve yerel sakinlerle sohbet etti.