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Dünya

Putin'den ilhak edilen Donbass'a ilk ziyaret: Direksiyonun başına geçerek şehri gezdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın başlarında ilhak edilen Donbass'a ilk kez ziyarette bulundu. Putin, Mariupol'de direksiyonun başına geçerek birkaç ilçeyi gezdi, bazı tesislerde incelemelerde bulundu ve yerel sakinlerle sohbet etti.

10:38 . 19/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Rus Devlet Başkanı'nın Mariupol sokaklarında araç kullandığı görüntüler servis edildi.

Rus Devlet Başkanı'nın Mariupol sokaklarında araç kullandığı görüntüler servis edildi.

Ukrayna'nın en büyük destekçisi ABD'nin Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'i Kiev'de ziyaret etti.

Rusya'ya karşı gövde gösterisi olarak yorumlanan bu ziyarete karşılık dün gece geldi.

Savaşın hemen başında Rusya kontrolüne geçen Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgesi Donbass, Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından ziyaret edildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Kırım'dan Mariupol'e helikopterle uçan Putin, Mariupol'de direksiyonun başına geçerek birkaç ilçeyi gezdi, bazı tesislerde incelemelerde bulundu ve yerel sakinlerle sohbet etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün de Kırım ilhakının 9’ncu yıl dönümünde Kırım’ı ziyaret etmişti.

Rusya’nın Ukrayna’dan ilhak ettiği Kırım’ın, Rusya’ya bağlanmasının 9’ncu yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım’a bağlı Sivastopol bölgesini ziyaret etti.



#rusya
#ukrayna
#Vladimir Putin
#donbass
#mariupol
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