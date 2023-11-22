Putin'den İsrail çıkışı: Gazze'deki durum çoktan kritik sınırı geçti

"Bu çok önemli insani, asil bir görevdir. Gerçekleşen olaylardan mağdur durumda kalan insanlara yardımcı olmamız gerekiyor. Orada nelerin olup bittiğini görüyoruz. Bu nedenle özellikle vatandaşlarımıza yardım etmek kutsal görevimizdir"