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Putin'den Kuzey Kore mesajı: Askeri ve teknik işbirliğinde kısıtlamalara uyuyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore ile askeri ve teknik işbirliği konusunda var olan kısıtlamalara uyduklarını ancak müzakere edip düşünebilecekleri şeylerin de olduğunu söyledi. Rusya'nın kendisine yeten bir ülke olduğuna dikkati çeken Putin, "Ancak mevcut kurallar çerçevesinde bizim de dikkat ettiğimiz ve müzakere ettiğimiz fırsatlar var." dedi.

15:27 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Kuzey Kore lideri Kim Jong-un

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rossiya-1 devlet kanalına konuşan Putin, Kuzey Kore ile askeri ve teknik işbirliği konusunda var olan kısıtlamalara uyduklarını ancak müzakere edip düşünebilecekleri şeylerin de olduğunu söyledi.

"Müzakere edeceğimiz ve düşünebileceğimiz şeyler var"

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki askeri ve teknik işbirliğine değinen Putin,
"Bazı kısıtlamalar var. Rusya tüm bu kısıtlamalara uyuyor. Ama tabii ki konuşabileceğimiz, müzakere edeceğimiz ve düşünebileceğimiz şeyler var. Burada da perspektifler var."
ifadelerini kullandı.
Rusya'nın kendisine yeten bir ülke olduğuna dikkati çeken Putin,
"Ancak mevcut kurallar çerçevesinde bizim de dikkat ettiğimiz ve müzakere ettiğimiz fırsatlar var."
dedi.

"Ortak projelerin başlatılması hususunu ele aldık"

Kim ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin, bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Tarım konusunda Rusya'nın sunabileceği çok şey olduğunun altını çizen Putin, Çin'e giden bir kara yolu, bir demir yolu ve limandan oluşan "lojistik üçgen" projesi dahil ortak projelerin başlatılması hususunu ele aldıklarını dile getirdi.

Putin, Kim'in Vladivostok'ta Rusya Savunma Bakanlığına ait bir askeri birliği ve bir üniversiteyi ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.



#Putin
#Kuzey Kore
#Rusya
#Kim Jong Un
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