Putin'den Kuzey Kore mesajı: Askeri ve teknik işbirliğinde kısıtlamalara uyuyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Rossiya-1 devlet kanalına konuşan Putin, Kuzey Kore ile askeri ve teknik işbirliği konusunda var olan kısıtlamalara uyduklarını ancak müzakere edip düşünebilecekleri şeylerin de olduğunu söyledi.
"Müzakere edeceğimiz ve düşünebileceğimiz şeyler var"
"Ortak projelerin başlatılması hususunu ele aldık"
Kim ile müzakereleri "verimli" olarak nitelendiren Putin, bölgedeki durum ve ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.
Tarım konusunda Rusya'nın sunabileceği çok şey olduğunun altını çizen Putin, Çin'e giden bir kara yolu, bir demir yolu ve limandan oluşan "lojistik üçgen" projesi dahil ortak projelerin başlatılması hususunu ele aldıklarını dile getirdi.
Putin, Kim'in Vladivostok'ta Rusya Savunma Bakanlığına ait bir askeri birliği ve bir üniversiteyi ziyaret edeceği bilgisini paylaştı.