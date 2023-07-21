Putin'den Polonya'ya tehdit gibi sözler: Stalin'in hediyesini unuttular hatırlatırız

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 1 yılı aşkın süredir devam ederken, Putin'in sözleri yeni bir gündem oluşturdu.

Rusya Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Putin, Polonya'nın Ukrayna'daki çatışmalara müdahale etmek istediğini belirtti.

Putin, “Polonya liderleri NATO çatısı altında koalisyon kurmak ve Ukrayna’daki çatışmaya müdahale etme istiyor.” cümlelerini kurdu.

Putin'den Polonya'ya tehdit

Bu cümlelerin ardından Putin, Polonya'yı tehdit edercesine ifadeler aktardı.

Polonya'nın batı kesiminin Eski Sovyetler Birliği Hükümet Başkanı Josef Stalin'in onlara bir hediyesi olduğunu aktaran Putin, şöyle devam etti;

"Varşova'daki dostlarımız bunu unuttuysa hatırlatırız"

Polonya Sovyetler sayesinde Stalin sayesinde topraklarının batısını kazandı, aslında Alman toprağıydı. Evet Polonya’nın batısı Stalin’in bir hediyesi. Varşova’daki dostlarımız bunu unuttuysa hatırlatırız. Batı ittifakı Polonya’yı Almanların kucağına attığında Sovyetler yardımlarına koştu.

"Belarus'a yönelik saldırıya elimizdeki tüm güçle karşılık vereceğiz"

Bir diğer yandan Belarus'a saldırının Rusya'ya saldırı anlamına geleceğini vurgulayan Putin, Rusya'nın Belarus'a yönelı̇k her türlü saldırıya elı̇ndekı̇ tüm güçle karşılık vereceğı̇nı̇ söyledı̇.







