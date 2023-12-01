Putin'den Rus halkına çağrı: Ninelerimiz gibi 7-8 çocuk yapın

Rusya Devleti yıllardır nüfusu arttırmak ve gençleştirmek için politikalar geliştiriyor. Ulusal Demografi Projesi adı altında çocuk yapan ailelere sosyal yardım desteği ailelere manevi destek, fakat bu politikaların sonucu Putin'in beklediği gibi gelmedi.

İstediği sonucu elde edemeyen Putin çocuk yapmaları için Rusya halkına seslendi, "Bundan birkaç kuşak önce, ninelerimizin ve onların annelerinin döneminde 7-8 çocuklu aileler olurdu. Haydi, bu harika geleneği koruyalım ve yeniden canlandıralım! Kalabalık aileler ve çok çocukluluk, Rusya'nın bütün halkları için olağan bir norm ve hayat tarzı haline gelmelidir" diyerek açıklamalarda bulundu.