|
Dünya

Putin'den Rus halkına çağrı: Ninelerimiz gibi 7-8 çocuk yapın

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın nüfus sorununa değinmeye devam ediyor. Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde Rusya halkına seslendi. Putin yaptığı açıklamada, "Ninelerimizin ve onların annelerinin döneminde 7-8 çocuklu aileler olurdu. Haydi, bu harika geleneği yeniden canlandıralım" diyerek geçmişe göndermede bulundu.

15:11 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 15:20 - 1/12/2023 Cuma
Diğer
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın nüfus sorununa değinerek "Ninelerimizin ve onların annelerinin döneminde 7-8 çocuklu aileler olurdu. Haydi, bu harika geleneği yeniden canlandıralım" sözleriyle halkına çocuk yapın çağrısında bulundu.


Sonuçlar beklediği gibi olmadı


Rusya Devleti yıllardır nüfusu arttırmak ve gençleştirmek için politikalar geliştiriyor. Ulusal Demografi Projesi adı altında çocuk yapan ailelere sosyal yardım desteği ailelere manevi destek, fakat bu politikaların sonucu Putin'in beklediği gibi gelmedi.


"Ninelerimiz gibi 7-8 çocuk yapın"


İstediği sonucu elde edemeyen Putin çocuk yapmaları için Rusya halkına seslendi, "Bundan birkaç kuşak önce, ninelerimizin ve onların annelerinin döneminde 7-8 çocuklu aileler olurdu. Haydi, bu harika geleneği koruyalım ve yeniden canlandıralım! Kalabalık aileler ve çok çocukluluk, Rusya'nın bütün halkları için olağan bir norm ve hayat tarzı haline gelmelidir" diyerek açıklamalarda bulundu.

#Putin
#Rusya
#Çocuk
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Erzincan AK Parti belediye başkan adayları büyük merak konusu: Temayül yoklaması sonuçlarında oran belli oldu