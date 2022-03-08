Putin'den yaptırımlara karşı ilk adım: Ürün ve hammadde ihracını yıl sonuna kadar yasakladı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı işgal saldırılarını sürdüren Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları kamuoyuna açıkladı.
Biden, 'tarihin en ağır yaptırımı' diyerek Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını yasakladığını duyurdu. İngiltere de Biden ile paralel yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı.
DÜNYA
Tarihteki en ağır yaptırım paketi: ABD Rus petrolünü yasakladı
RUSYA'DAN YAPTIRIMLARA KARŞI İLK ADIM: İHRACAT YASAK
Söz konusu karar sonrası ABD basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Bloomberg'in aktardığına göre; ABD ve İngiltere'nin yaptırımlarına karşı ilk adımı atan Putin, 13 Aralık 2022 tarihine kadar Rusya'dan yurt dışına hammadde ve ürün ihracatını askıya aldı.
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme kararı, tüm dünyada enerji ve tarım başta olmak üzere birçok krize neden oldu. Savaşın 13'üncü günü geride kalırken, yaptırımları görmezden gelen Rusya, başkent Kiev de dahil olmak üzere birçok şehri kuşattı.
ABD başta olmak üzere AB ülkeleri ve İngiltere, Rusya'yı hedef alan birçok ekonomik yaptırım kararını duyurdu.
Bugün kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Biden, 'tarihin en ağır yaptırımı' diyerek Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını yasakladığını duyurdu.
Biden açıklamasında, \"ABD'nin Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını yasaklıyoruz.\" ifadelerini kullandı.<br>
ABD'nin yaptırım kararına ilk destek ise İngiltere'den geldi ve benzer bir karar alındığı açıklandı.
BRENT PETROL ZİRVEYİ GÖRDÜ<br><br>Söz konusu kararın ardından gün içerisinde en düşük 125 doları gören brent petrol fiyatı, 133 dolar seviyesine kadar yükseldi. (Kaynak: TradingWiew)
ABD PETROLÜN YÜZDE KAÇINI RUSYA'DAN ALIYOR?<br><br>ABD'nin toplam ham petrol ve petrol ürünleri ithalatında Rusya'nın payı yüzde 9, Birleşik Krallık'ın ithalatında ise yüzde 19 seviyesinde bulunuyor.
TankerTrackers.com verilerine göre, ABD'nin Rusya'dan en son sipariş ettiği petrol kargolarının değeri 600 milyon dolar seviyesindeydi.
ABD, Ukrayna saldırısının başladığı 24 Şubat'tan itibaren Rusya'dan petrol ithalatını sıfırladı.
ABD, Rus petrolüne ambargo ihtimalini gündeme getirmesinden bu yana hali hazırda yaptırım uyguladığı Venezuela ile uzun bir aradan sonra resmi temasları başlattı.
Öte yandan, Rus petrolüne yönelik yasağın, ABD'de galon başına 4 doların üzerine çıkan benzin fiyatlarını daha da yukarıya taşıyabileceği yönelik eleştiriler de dile getiriliyor.
Dünyanın en büyük petrol üreticisi konumunda bulunan ABD'nin Rus petrolünü ilk etapta farklı ülkelerden tedarik edebileceği, orta vadede ise üretimiyle ikame edebileceği öngörülüyor.
Biden yaptırımı duyurdu: Brent petrol fiyatları uçuşa geçti
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırımları duyurdu. 'Tarihin en ağır' yaptırımı diyen Biden, Rusya'dan petrol ithal edilmesini yasakladı. Açıklamanın ardından İngiltere de benzer bir yaptırım kararı aldığını duyurdu. Söz konusu gelişmelerin ardından brent petrol fiyatlarında büyük bir artış gözlemlendi.
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Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle tüm dünyada enerjiden tarıma birçok sektörde kriz yaşanıyor.
Piyasalardaki dalgalanmalar ve fiyat artışları da iç piyasayı olumsuz etkiliyor.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), son olarak benzinin litresine 57 kuruş, motorine ise 1,44 TL zam geldiğini duyurdu.
Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı 19 TL’yi aşarken mazot ise 21 TL’nin üzerine çıktı.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 dolar seviyesini aşan Brent petrol, son yılların zirvesine ulaştı.
Yaşanan artış nedeniyle EPGİS'ten bir bilgilendirme açıklaması yapıldı.
Yapılan açıklamada, akaryakıt fiyatlarına son günlerde gelen zamlara açıklık getirildi.
Mart ayının başından bugüne kadar akaryakıt fiyatlarının baz alındığı GenovaLavera'yı örnek gösteren EPGİS, motorinin ton fiyatına 398 dolar, benzine ise 256 dolar zam geldiğini açıkladı.
\"DAHA ÖNCE BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ\"<br><br>Yapılan duyuruda daha önce böylesi bir artışın görülmediği de vurgulandı.
Duyurunun tamamı ise şöyle:<br><br><br>
\"1-8 Mart Tarihleri arasında Akaryakıt fiyatlarında baz aldığımız GenovaLavera’da;
Motorin +398 USDTON<br>Benzin +256 USDTON
Artış göstermiştir. Bu kadar kısa sürede böyle bir artış daha önce görülmedi.
EPGİS akaryakıt fiyatlarına gelen zamların nedenini açıkladı: Daha önce böylesi görülmedi
EPGİS son dakika duyurdu... Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), akaryakıt fiyatlarına son günlerde gelen zamlara açıklık getirdi. Mart ayının başından bugüne kadar akaryakıt fiyatlarının baz alındığı Genova/Lavera'yı örnek gösteren EPGİS, motorinin ton fiyatına 398 dolar, benzine ise 256 dolar zam geldiğini açıkladı. Yapılan duyuruda daha önce böylesi bir artışın görülmediği de vurgulandı. Peki akaryakıt fiyatları neden artıyor? Benzin ve motorinin fiyatı düşer mi yükselir mi? Türkiye'de akaryakıt tavan fiyatı uygulaması nasıl belirleniyor? İşte detaylar...
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Tarihteki en ağır yaptırım paketi: Biden Rus petrolünü yasakladı
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna savaşının 13. gününde Moskova'ya kapsamlı enerji yaptırımları getirildiğini açıklayarak tarihteki en ağır yaptırım paketini uyguladıklarını vurguladı. Biden, 'ABD'nin Rusya'dan petrol ve doğal gaz ithalatını yasaklıyoruz' ifadelerini kullandı. Karar sonucunda benzin fiyatlarının artacağını belirten Biden bunu dengelemek için elinden geleni yapacağını belirtti.
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Rus askeri Ukraynalı sivili vurdu
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Rus tankı içerisinde yaşlı çiftin olduğu sivil aracı vurdu
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