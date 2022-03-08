Putin'den yaptırımlara karşı ilk adım: Ürün ve hammadde ihracını yıl sonuna kadar yasakladı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme kararı, tüm dünyada enerji ve tarım başta olmak üzere birçok krize neden oldu. Savaşın 13'üncü günü geride kalırken, yaptırımları görmezden gelen Rusya, başkent Kiev de dahil olmak üzere birçok şehri kuşattı.