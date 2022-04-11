Putin'in akıl hocası Dugin'den uyarı: Aksi durumda tüm dünya yangın yerine döner

Putin Rusya'sının dış politika teorisyenlerinden Aleksandr Dugin, Türkiye Gazetesi'ne konuştu. Yılmaz Bilgen'in haberine göre Rus siyaset bilimci Dugin “Rusya'nın amacı sadece Ukrayna değil.

Ukrayna hamlemiz SSCB sonrası oluşan ABD-NATO merkezli tek kutuplu dünya düzenine karşı başlatılan bir meydan okumadır. SSCB sonrası birçok devlet kuruldu. Ancak bunlar arasında Ukrayna'nın çok özel bir yeri var. Batı, Ukrayna'yı bize karşı bir koçbaşı olarak seçti” dedi.

OYNAT 00:53 Rusya'dan Mikolayiv’e füze saldırısı Rus ordusu, Ukrayna'nın Mikolayiv kentine yerel saatle 22.45'te füze saldırısı düzenledi. Şehir merkezindeki bir noktanın hedef alındığı saldırı sonrası siren sesleri yükselirken, halk sığınaklara kaçtı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

NATO ÜLKELERİ BİZE SALDIRACAKTI

Dugin'e göre NATO ülkeleri Ukrayna'yı saldırı üssü seçti ve şayet 24 Nisan'da Rus askerî müdahalesi olmasa Ukrayna topraklarından Rusya'ya yönelik saldırılar başlayacaktı. Dugin, savaşın başından bu yana verdikleri kayıplarla ilgili ise “Bu durum normal. Eğer bekleseydik, telafisi olmayan büyük kayıplar verecek, çok daha büyük bedeller ödeyecektik” diye konuştu.

Dugin, sahadaki kısmi durgunluğu, Kiev ve çevresinden askerlerin çekilmesini şu sözlerle izah etti:

“Şu an yaşananlar geçici bir durum. Birçok noktada görülen çekilme tamamen taktik bir hamleydi. Şu an orduda, komuta kademesi dahil geniş çaplı revizyona gidildi. Ordu hazırlıklarını tamamladığında önce Donbas tamamen temizlenecek. Ardından Kiev dahil tüm Ukrayna kentlerine saldırılar başlayacak. Rusya için Donbas ya da Ukrayna'nın belirli bir kısmını kontrol etmek zafer değil. Ülkenin tamamında belirlenen hedefler yok edilip güvenlik sağlanana ya da Zelenskiy teslim olana kadar askerlerimiz evine dönmeyecek.”

FOTOĞRAF 15 Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları aralıksız sürerken, Ukrayna’nın Rus ordusundan temizlenen Kiev bölgesinde cansız bedenler toplanmaya devam ediyor. Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova yaptığı açıklamada, “Rus güçlerinin Kiev bölgesinden çekilmesinin ardından bin 222 ceset bulundu. Rus güçleri tarafından işlenen 5 bin 600 savaş suçu, Ukraynalı yetkililer tarafından araştırılıyor... Ukrayna’nın tüm bölgelerinde gördüğümüz savaş suçları, insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve biz bunu düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Rusya’daki üst düzey askeri ve hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere 500’den fazla savaş suçlusu şüphelisi tespit ettiklerini aktaran Venediktova, geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde bir tren istasyonuna düzenlenen ve 50’den fazla kişinin öldüğü saldırıya ilişkin de gerekli kanıtlara sahip olduklarını belirtti. Rusya, geçtiğimiz cuma günü tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıdan sorumlu olmadıklarını ve saldırıda kullanılan füzelerin kendilerine ait olmadığını iddia etmişti. Kramatorsk saldırısı<br>Rus ordusunun, Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna düzenlediği saldırıda 5’i çocuk 52 kişi hayatını kaybetmişti. Rusya Ukrayna savaşının korkunç yüzü: 'Kiev bölgesinde bin 200’den fazla ceset bulundu' Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, “Kiev bölgesinde bin 200'den fazla ceset bulundu” dedi.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

LİDERLER ZİRVESİ OLMAZ

Kiev'de bağımsız bir hükûmet olmadığını belirten Dugin, Zelenskiy için piyon tabirini kullandı ve Batılı ülkelerin bu savaşın devamını istediğini söyledi.

REKLAM

Dugin “Yaşanan son gelişmeler liderler arası bir görüşme ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı. Çünkü karşımızda bağımsız bir devlet ve iradesi olan bir yönetici yok. Batılı güçler Rusya'yı bu savaşla zayıflattıklarını düşünüyorlar. Bu nedenle sadece oyalama aracına dönüşen barış görüşmelerinin de hiçbir anlamı kalmadı” dedi.

OYNAT 00:48 ABD ve Polonya askerlerinden Ukrayna sınırında tatbikat ABD ve Polonya ordularına bağlı askeri birlikler, Polonya'nın Ukrayna sınırına yakın Nowa Deba bölgesinde ortak tatbikat düzenledi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

TREN GARINI VURAN ONLAR

Gerektiğinde Putin dahil Rus yöneticilere görüşlerini ifade ettiğini anlatan Dugin'e göre Bucha'da yaşananlar Batılı ülkeler ve Ukrayna güçleri tarafından hazırlanan bir senaryo idi. Hedefte ise Türkiye'nin üstlendiği barış misyonunu sabote etmek ve İstanbul görüşmelerinde alınan olumlu mesafeyi sıfırlamak vardı.

İrpin ve Bucha'da yaşananların ardından Kramatorsk Tren Garı saldırısı ile masanın devrildiğini kaydeden Dugin, tren garını vuran füzenin Ukrayna ordu envanterinde olduğu iddiasında bulundu. Türkiye'nin vakarlı, akılcı ve yapıcı bir politika izlediğini hatırlatan Rus siyaset bilimci, tüm bu süreç bittiğinde bağımsız ve güçlü ülke pozisyonunda ısrar eden Türkiye'nin ciddi kazanımlar elde edeceğini söyledi.

FOTOĞRAF 15 Sokaklardaki ceset görüntüleriyle dünya gündemine giren Buça’daki toplu mezarda, ceset çıkarma çalışmaları bugün de devam etti.<br><br> Şehir merkezindeki Aziz Andria Kilisesi'nin avlusunda yer alan toplu mezardan çıkarılan cesetler, adli tıp ve kriminoloji uzmanları tarafından ölüm nedenleri incelemek ve kimlik tespitleri yapılmak üzere ilgili merkezlere gönderiliyor.<br><br> - Buça ve çevresindeki köylerde bulunan cesetler şehir mezarlığına getiriliyor<br><br>Buça’daki şehir mezarlığında siyah torbaların içine yerleştirilen onlarca sivilin cesedi dikkat çekiyor. Görevliler, buradaki cesetlerin, Buça ve çevrede öldürülen sivillere ait olduğunu belirtti. ​​​​​​​<br><br> Rus ordusunun çekildiği Buça kentinde, sokaklarda infaz edilmiş siviller ve toplu mezar görüntüleri büyük tepkilere neden olmuştu.<br><br> Buça'dan korkunç görüntüler: Toplu mezardan günlerdir ceset çıkarılıyor Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde yer alan Buça şehrindeki toplu mezarlarda bulunan ve Rus askerleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen sivillerin cesetleri, mezardan çıkarılarak kimlik tespiti ve inceleme için adli tıp kurumlarına gönderiliyor. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

NATO SAHAYA İNERSE KİMYASAL KULLANIRIZ

Aleksandr Dugin, tüm dünya kamuoyunun endişe ettiği kimyasal kullanımı ile yaptığı açıklamada “Rus ordusu hiçbir biçimde kimyasal silah seçeneğine başvurmaz. Ancak ABD ya da NATO sahaya inerse durum değişir. Çünkü biz buradan istediğimizi alamaz isek ateş Rus topraklarına taşınacak. Kimse böyle bir ihtimale tahammül göstermemizi beklemesin. Bu, Rusya için millî güvenlik tehdididir ve böyle bir riske karşı kimyasal seçenek dahil her tür önleyici tedbiri alma hakkımız var” ifadelerini kullandı.

REKLAM

DÜNYA Çeçen lider Kadirov'dan çarpıcı iddia