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Dünya

Putin'in heykeli Roma'da çocuk parkına konuldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i minyatür tankın üzerinde otururken tasvir eden bir heykel, bu kez İtalya'nın başkenti Roma'da bir parka konuldu. Heykeli yapan Fransız sanatçı, Ukrayna savaşına ve Putin'in çocukça olarak nitelendirdiği davranışlarına dikkat çekmeyi hedeflediğini söylüyor.

17:51 . 4/08/2023 Cuma
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Putin'in heykeli Roma'da çocuk parkına konuldu.

Putin'in heykeli Roma'da çocuk parkına konuldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i minyatür bir tankın üzerinde otururken tasvir eden heykele İtalya'nın Başkenti Roma'daki bir çocuk parkı ev sahipliği yapıyor. Oyuncak muamelesi gören heykel, oyun parkında eğlence kaynağı haline dönüşmüş durumda. Heykeli yapan kişi ise Fransız sanatçı James Colomina.

Tehlikeli hareketlerine dikkat çekmek için yapmış

Colomina, yaptığı kırmızı parlak Putin heykeleriyle tanınıyor. Bu heykelleri Ukrayna savaşına ve Putin'in çocukça olarak nitelediği tehlikeli hareketlerine dikkat çekmek için yaptığını söylüyor. James Colomina'nın Putin heykelleri daha önce Paris, Barcelona ve New York'ta da sergilenmişti.








#Vladimir Putin
#İtalya
#Roma
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