Putin'in heykeli Roma'da çocuk parkına konuldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i minyatür bir tankın üzerinde otururken tasvir eden heykele İtalya'nın Başkenti Roma'daki bir çocuk parkı ev sahipliği yapıyor. Oyuncak muamelesi gören heykel, oyun parkında eğlence kaynağı haline dönüşmüş durumda. Heykeli yapan kişi ise Fransız sanatçı James Colomina.

Colomina, yaptığı kırmızı parlak Putin heykeleriyle tanınıyor. Bu heykelleri Ukrayna savaşına ve Putin'in çocukça olarak nitelediği tehlikeli hareketlerine dikkat çekmek için yaptığını söylüyor. James Colomina'nın Putin heykelleri daha önce Paris, Barcelona ve New York'ta da sergilenmişti.