Putin'in seferberlik ilanı sonrası 40 bin liraya çıkan Moskova-İstanbul biletleri tükendi

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna savaşında son günlerde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna ordusu Rusları gafil avlayarak topraklarını bir bir geri almaya başlarken, Rusya lideri Putin'i en çok kızdıran gelişme ise Luhansk kentine yakın Bilohorivka adlı köyün de, küçük ama sembolik bir zaferle geri alınması oldu.

REFERANDUM KARARI

Ukrayna ordusunun bu son hamlesi Putin'in tüm planlarını bozarken, yaşanan gelişmenin ardındansa Ukrayna'nın doğusundaki 4 ayrılıkçı bölge Rusya'ya bağlanmak için referandum kararı aldı.

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PUTİN KISMİ ASKERİ SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Rus lider Putin, Ukrayna'daki 4 ayrılıkçı bölgenin Rusya'ya katılması için referandum kararı almasının ardından, ulusa seslendi. "Batı ülkemizi yok etmeye çalışıyor" ifadesini kullanan Rus lider, kısmi askeri seferberlik ilan etti.

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SEFERBERLİKTEN KAÇMANIN CEZASI ARTIRILDI

Rusya'da askeri seferberlik görevinden kaçanlar için hapis cezasının artırılmasına yönelik yasa tasarısı, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'dan geçti. Duma'da kabul edilen yasa tasarısıyla çeşitli değişiklikler yapılan tasarıya göre, düşman ordusuna gönüllü bir şekilde teslim olan askerlere 10 yıl, savaşta yağma yapanlara 15 yıl hapis cezası verilebilecek. Seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın hapis cezası da 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

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İSTANBUL'A YOĞUN İLGİ

Bu gelişmenin ardından Rus vatandaşlarının ülkeden kaçma girişimleri hız kazanırken en çok gitmek istedikleri ülkelerin başında da Türkiye'nin olduğu öğrenildi. Moskova'dan İstanbul'a bilet fiyatları 30 bin TL'ye kadar çıktığı bilet fiyatlarının da her geçen dakika yoğun ilgiden ötürü yükseldiği görüldü.

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ÜLKEDE BİLET BULUNAMIYOR

Rusya'da Putin'in seferberlik açıklamasının beklendiği sırada çok sayıda vatandaş askerlikten kaçmak için Rusya'dan çıkış yolu aramaya başladı. Yaşanan yoğunluğun ardından bilet alımları ve hava yolu sistemleri kilitlendi.

'Rusya'dan nasıl ayrılırım'

GOOGLE ARAMALARINDA 1 NUMARA





Seferberlikten kaçmak isteyen Rusların paniği internet aramalarına da yansımış durumda. Şu anda Rusya Google'da en çok arama listesinin başında, "Rusya'dan nasıl ayrılırım" yer alıyor.

