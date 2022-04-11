Putin'in sürpriz bir kararla yetki verdiği 'Suriye Kasabı' kim?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'da yaşanan olumsuz gelişmelerden sonra sürpriz bir kararla savaşı yöneten komutanı değiştirip, yerine başka bir komutan atanmasının yankıları sürüyor.

Putin, Ukrayna operasyonlarının başına Suriye'de görev yapmış ve 'Suriye kasabı' olarak bilenin, 'acımasızlığı' ile ünlü General Aleksander Dvornikov'u getirdi.

Rusya'nın güney ordularını yöneten Dvornikov ile ilgili açıklama yapan bir yetkili, "Bu görev değişimi Rusya'nın savaşın gidişatının kötü olduğunu bildiğini gösteriyor. Bazı şeyleri farklı yapmaları gerekiyor" yorumunu yaptı.

Ukrayna'daki Rus ordularındaki komutan değişikliğini yorumlayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yeni komutanın Ukraynalı sivillere karşı yeni şiddet olayları organize edeceğini iddia etti.

İsmini vermek istemeyen Moskova'dan bir askeri analist ise şunları söyledi: “Dvornikov acımasız bir komutan olarak biliniyor ve Suriye'de kullanılan taktikleri şimdi Ukrayna'da konuşlandıracak. 20 yıl önce Çeçenya'daydı."

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İngiltere'nin Rusya eski büyükelçisi Sir Roderic Lyne de yaptığı açıklamada "Rusya'nın Dvornikov'u doğu Ukrayna'da “Donetsk'te en azından bir miktar toprak kazanmaya çalışmak” için görevlendirdiğini ve bu Putin rejimi için bir başarı olacaktır" dedi.

Ulusal Çıkar Merkezi'nde ABD askeri analisti Harry Kazianis ise, şunları söyledi: “Korkarım, Dvornikov'un doğu Ukrayna'yı alamazsa onu dev bir Halep'e çevirme emri almasıdır.”

Dvornikov'un bu hafta başlarında Kramatorsk tren istasyonuna düzenlenen ve beşi çocuk en az 52 kişinin ölümüne neden olan ve Rusya'nın sorumluluğunu inkar ettiği bombalı saldırının arkasında olduğuna inanılıyor.

“Suriye kasabı” olarak biliniyor

General, Rusya'nın isyancılarla mücadelede Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklediği Suriye iç savaşı sırasında birliklerinin yok edilmesinden dolayı “Suriye kasabı” olarak biliniyor.

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2015 yılında Dvornikov, Rus ordusunun iç savaşa katılımının başlangıcındaki ilk komutanı oldu ve ertesi yıl kendisine ‘Rusya Federasyonu Kahramanı' unvanı verildi.

Suriye'de Rus birliklerine önderlik ettiği süre boyunca, tahminen 10.000 bombalama, başta Halep ve Humus olmak üzere ülke genelindeki kasaba ve şehirleri dümdüz etti ve hastaneler ve su kaynakları gibi temel altyapıyı yok etti.

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