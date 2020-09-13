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Dünya Putinin tamamen yeni bir silah türü dediği Rus Skyfall füzeleri konusunda İngiltereden uyarı
AVRUPA

Putin'in 'tamamen yeni bir silah türü' dediği Rus Skyfall füzeleri konusunda İngiltere'den uyarı

Rusya'nın yıllarca dünyanın etrafında uçabilecek ve her an nükleer saldırı yapabilecek yeni Skyfall füzesini değerlendiren İngiltere'nin Savunma İstihbarat Şefi Hockenhull, uyardı.

Haber Merkezi DHA
Skyfall Füzesi.
Skyfall Füzesi.

İngiltere'nin Savunma İstihbarat Şefi Jim Hockenhull, NATO tarafından Skyfall olarak da bilinen ‘9M730 Burevestnik füzesi hakkında, “Moskova, küresel erişime sahip ve beklenmedik yönlerden saldırıcak sesten hızlı giden nükleer enerjili seyir füzesi sistemini test ediyor” dedi.

PUTİN: TAMAMEN YENİ BİR SİLAH TÜRÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Skyfall füzelerini “sınırsız menzil ve sınırsız manevra kabiliyetine" sahip "tamamen yeni bir silah türü" olarak nitelendirmişti. Rus yetkililer, Skyfall füzelerinin 2025 yılında hazır olacağını açıklamıştı.

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