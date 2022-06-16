Dünya Putinin üzerindeki baskı devam ediyor İngiltereden sekiz Rus hakkında yaptırım kararı
AVRUPA

Putin'in üzerindeki baskı devam ediyor: İngiltere’den sekiz Rus hakkında yaptırım kararı

İngiltere, Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Rusya’ya yönelik yeni bir yaptırım kararı açıkladı. İngiltere, Rusya’ya olan desteği nedeniyle Rus Ortodoks Kilisesi Başkanı Patrik Kirill'nin de aralarında bulunduğu sekiz Rus hakkında yaptırım kararı aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Putinin üzerindeki baskı devam ediyor: İngiltere’den sekiz Rus hakkında yaptırım kararı
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss

İngiltere, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya’ya destekleri nedeniyle Rus Ortodoks Kilisesi Başkanı Patrik Kirill, Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova, Moskova Şehir Duması Yardımcısı Sergey Savostyanov, Rus nakliye şirketi Volga-Dnepr Group’un Başkanı Alexey Isaykin ve 4 Rus askeri hakkında yaptırım kararı alındığını açıkladı.

Yaptırım listesi açıklandı

İngiltere, Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle Rusya’ya yönelik yeni bir yaptırım kararı açıkladı. İngiltere, Rusya’ya olan desteği nedeniyle Rus Ortodoks Kilisesi Başkanı Patrik Kirill, Ukraynalı çocukların zorla evlat edinildiği iddiasıyla Rusya Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında yaptırım kararı alındığını belirtti. Açıklamada, Moskova Şehir Duması Yardımcısı Sergey Savostyanov ve Rusya tarafından kritik malları taşıyan Rus nakliye şirketi Volga-Dnepr Group’un Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Alexey Isaykin hakkında da yaptırım kararı alındığı ifade edildi.

“Putin üzerindeki baskıyı sürdürmekten vazgeçmeyeceğiz”

İngiltere, Ukrayna’nın Bucha kentinde sivilleri öldürdüğü, tecavüz ve işkence ettiği iddia edilen 4 Rus askerine de yaptırım kararı alındığını açıkladı. Ukrayna’nın Herson bölgesinde Rusya ile işbirliği yapan sözde ’Barış ve Düzen için Kurtuluş Komitesi’ üyeleri hakkında da yaptırım kararı alındığı belirtilen açıklamada, “Yaptırımlar Putin’in müttefiklerini, ordu komutanlarını, Rus ve Myanmarlı silah tüccarlarını da hedef alıyor” denildi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, “Bugün, çocukların kaçırılması ve zorla evlat edinilmesi de dahil olmak üzere Ukrayna’ya anlatılmaz acılar yaşatan Putin’in savaşına destek olan failleri hedef alıyoruz. Ukrayna başarılı olana kadar özgürlük ve demokrasiyi savunmaktan, Putin üzerindeki baskıyı sürdürmekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Ukrayna’da korkunç görüntü: 'Sonuçlarını biliyorlardı yine de yaptılar'
DÜNYA
Ukrayna’da korkunç görüntü: 'Sonuçlarını biliyorlardı yine de yaptılar'

Biden'ın açıklamalarına Ukrayna'dan sert yanıt geldi
DÜNYA
Biden'ın açıklamalarına Ukrayna'dan sert yanıt geldi

Kanada'dan Rusya'ya yeni yaptırım
DÜNYA
Kanada'dan Rusya'ya yeni yaptırım
Yargıtay yanlışa dur dedi

Yargıtay yanlışa 'dur' dedi

Karısını elektrik vererek öldüren cani hakkında karar.
YKS tedbirleri duyuruldu

YKS tedbirleri duyuruldu

​Kamu binalarının çevresine park etmek yasak olacak.
İsveçten skandal görüntüler: Sembol binalarda terör örgütü PKK propagandası yaptılar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.