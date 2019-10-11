Dünya PYDli teröristlerin Resul Ayndaki vinçli tünelleri görüntülendi
BARIŞ PINARI HAREKATI

PYD’li teröristlerin Resul Ayn’daki vinçli tünelleri görüntülendi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD’nin sığınak ve tünelleri bir bir ortaya çıkarılıyor. Resul Ayn’ın Kaştu El Tahtahni köyünde, teröristlerce hazırlanmış ve vinç yerleştirilmiş tüneller tespit edildi.

Taha Hüseyin Karagöz Yeni Şafak
Geniş beton bloklarla güçlendirilmiş ve vinç yerleştirilmiş o tünellerin, mühimmat sevkiyatında kullanıldığı değerlendiriliyor.
Geniş beton bloklarla güçlendirilmiş ve vinç yerleştirilmiş o tünellerin, mühimmat sevkiyatında kullanıldığı değerlendiriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Suriye Milli Ordusu’nun, Suriye’nin kuzeyindeki ilerleyişi sürüyor.

Terör örgütü PYD’ye ait çok sayıda nokta imha edilirken, eli kanlı teröristlerin tünelleri de ortaya çıkarıldı.

Söz konusu tünellerin geniş beton duvarlarla desteklendiği ve girişine malzeme aktarımında kullanılmak üzere vinç yerleştirildiği görüldü.

Etrafı çevrelenen Reusl Ayn’da çatışmalar yoğunlaşırken, civar köylerde teröristlere ait tüneller tespit edildi. Yenisafak.com’un ulaştığı görüntülerde geniş beton bloklarla güçlendirilmiş ve vinç yerleştirilmiş o tünellerin, mühimmat sevkiyatında kullanıldığı değerlendiriliyor.

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