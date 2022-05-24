Dünya Quad liderleri Ukraynadaki durumdan endişe duyuyor
ASYA

Quad liderleri Ukrayna'daki durumdan endişe duyuyor

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ABD, Avustralya ve Hindistan'ın yer aldığı Dörtlü Güvenlik Diyaloğu "Quad" liderlerinin, Ukrayna'daki duruma yönelik endişe taşıdıklarını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Quad liderleri Ukraynadaki durumdan endişe duyuyor
Kişida Fumio

Kişida'nın ev sahipliğinde Tokyo'da Dörtlü Güvenlik Diyaloğu "Quad" Liderler Zirvesi düzenlendi.

Zirveye, ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi katıldı.

Kişida, düzenlediği basın toplantısında, zirvede Rusya-Ukrayna krizinin Hint-Pasifik bölgesine yönelik etkilerinin ele alındığını kaydetti.

Quad liderlerinin, Ukrayna'daki duruma yönelik endişe taşıdıklarını belirten Kişida, "hukukun üstünlüğü ve toprak bütünlüğünün korunmasına ve nerede olursa olsun, statükonun güç kullanılarak değiştirilmesine karşı çıkılmasında anlaştıklarını" söyledi.

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