Radikal Hindular şiddeti arttıracak

Hindistan’da vatandaşlık yasasına yönelik devam eden protestolarda 9 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi gözaltına alındı. Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde hükümetin Müslümanları dışlayan vatandaşlık yasasına karşı düzenlenen protestolar sürüyor. Polis ile protestocular arasında çıkan çatışmalarda 3 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısı 9’a yükseldi. Başkent Yeni Delhi’de ve Bengaluru kentinde yüzlerce gösterici de polis tarafından gözaltına alındı. Yetkililer, Hindistan’ın en kalabalık bölgesi olan Uttar Pradesh eyaletinde ve ülkenin kuzeydoğu kesiminde yer alan Bihar eyaletinde, Haydarabad, Bengaluru ve Chennai kentindeki bazı yerlerde toplanmaların yasaklandığını duyurdu.

İNTİKAM ALACAĞIZ TEHDİDİ

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah’ın Yeni Delhi’deki konutunun önünde gösteri düzenleyen aralarında muhalif Hindistan Ulusal Kongresi (INC) politikacılarının da bulunduğu kadınlar polisler tarafından gözaltına alındı. Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath, eyalet genelindeki gösterilerle ilgili yaptığı açıklamada, çevreye zarar verenlerden ve şiddet oluşturanlardan “intikam alacağız” ifadelerini kullandı. Hint basınındaki haberlere göre, gösterilerde yaşanan ölümlerin ardından ülkenin çeşitli eyaletlerinde internet erişimi askıya alındı.