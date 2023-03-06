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Dünya

Ramazan’a hazırlık ve endişe

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Kudüs’ü mübarek vakitlerin heyecanı sardı. Şehrin ana giriş kapıları ışıklarla süslenirken Kudüslüler çarşıları doldurdu. En büyük endişeleri ise İsrail güçlerinin Ramazan’da yine Mescid-i Aksa’ya saldırılar düzenlemesi.

04:00 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kudüs surlarının en gösterişli çıkışı olan Şam Kapısı, Ramazan için ışıklarla süslendi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde inşa ettirilen kapı, şehrin kuzey yönündeki ana giriş-çıkışları sağlıyor.

Kudüs surlarının en gösterişli çıkışı olan Şam Kapısı, Ramazan için ışıklarla süslendi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde inşa ettirilen kapı, şehrin kuzey yönündeki ana giriş-çıkışları sağlıyor.

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan yaklaşırken, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’ya ev sahipliği yapan Kudüs, şimdiden hareketlendi. Şehrin ana giriş kapıları ışıklarla süslendi, Ramazan hazırlıkları için alışveriş yapmaya başlayan Kudüslüler dükkanları ve çarşıları doldurdu. Her gün yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Kudüs, dışarıdan gelenlerin gözünden kaçmayacak derecede canlı bir hâle büründü. Mescid-i Aksa’nın cemaati ise gözle görülür biçimde arttı. Bu yıl özellikle Türkiye ve Asya ülkelerinden ziyaret için gelen Müslümanların yoğunluğu dikkat çekiyor.

Sur içi Kudüs’ün daracık sokaklarında yürümek kalabalık yüzünden adeta imkansızlaşırken, Kudüs’ün Müslüman halkı bu durumdan oldukça memnun. Ramazan ayında Mescid-i Aksa’da namaz kılmak isteyen on binlerce Müslümanın daha şehre akın etmesi bekleniyor.

İFTAR HAZIRLIKLARI

Mescid-i Aksa’nın avlusunda verilecek iftarlar için, açık havada çadır kurma işlemleri de şimdiden başladı. Gerek Kudüs’teki vakıflar gerekse İslâm dünyasının dört bir yanından zenginlerin katkılarıyla hazırlanan iftar sofraları, Ramazan’ın manevi ikliminin bambaşka biçimde yaşanmasına vesile oluyor. Mescid-i Aksa içindeki en büyük ibadet mekânlarından Mervan Mescidi de itikafa girenlere tahsis edilecek. Binlerce Müslüman, Ramazan’ın son 10 günü Mescid-i Aksa’da itikafa girerek mübarek ayın feyz ve bereketinden istifadeye çalışıyor.

Kudüs çarşıları, olağanüstü bir kalabalığı ağırlıyor. Günün her vakti sokakların tıklım tıklım olması, pandemi döneminde ciddi sıkıntılar çeken Müslüman esnafı çok memnun ediyor.

SALDIRI ENDİŞESİ

İsrail işgal güçleri, geçtiğimiz iki Ramazan’da Mescid-i Aksa’ya saldırılar düzenlediğinden dolayı, Filistinliler, aynı senaryonun bu yıl da tekrarlanmasından endişe ediyor. Geçtiğimiz cuma günü, Mescid-i Aksa’daki Cuma hutbesinin konusunu da oluşturan bu endişe, Filistinlileri tetikte kalmaya sevk ediyor. İsrail, geçtiğimiz yıllarda sudan sebeplerle Mescid-i Aksa’da ibadet eden Müslümanlara saldırmış, sok sayıda insanın yaralanmasına sebep olmuştu.


#Kudüs
#Ramazan-ı Şerif
#Mescid-i Aksa
10 dakika önce
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Ramazan’a hazırlık ve endişe
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