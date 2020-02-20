Dünya Rasulaynda 20 kilogramlık EYP imha edildi
ORTADOĞU

Rasulayn'da 20 kilogramlık EYP imha edildi

Rasulayn'da 20 kilogramlık EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan 20 kilogramlık el yapımı patlayıcının (EYP), Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (EOD) timlerince imha edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Güvenlik güçlerince tespit edilen patlayıcılar.
Güvenlik güçlerince tespit edilen patlayıcılar.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bombalı saldırılarla sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin, Barış Pınarı bölgesinde tuzakladığı mayın/EYP’lerin imhası sürüyor. Rasulayn’da yol kenarına sivilleri hedef alacak şekilde uzaktan kumandalı olarak tuzaklanan 20 kg'lık EYP, EOD timleri tarafından imha edildi."
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