Rasulayn'da 20 kilogramlık EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bombalı saldırılarla sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin, Barış Pınarı bölgesinde tuzakladığı mayın/EYP’lerin imhası sürüyor. Rasulayn’da yol kenarına sivilleri hedef alacak şekilde uzaktan kumandalı olarak tuzaklanan 20 kg'lık EYP, EOD timleri tarafından imha edildi."
Bombalı saldırılarla sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin, Barış Pınarı bölgesinde tuzakladığı mayın/EYP’lerin imhası sürüyor. Rasulayn’da yol kenarına sivilleri hedef alacak şekilde uzaktan kumandalı olarak tuzaklanan 20 kg'lık EYP, EOD timleri tarafından imha edildi. pic.twitter.com/v5m8kJy5ui
Bombalı saldırılarla sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin, Barış Pınarı bölgesinde tuzakladığı mayın/EYP’lerin imhası sürüyor. Rasulayn’da yol kenarına sivilleri hedef alacak şekilde uzaktan kumandalı olarak tuzaklanan 20 kg'lık EYP, EOD timleri tarafından imha edildi. pic.twitter.com/v5m8kJy5ui— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 20, 2020