Rasulayn'da 20 kilogramlık EYP imha edildi

ABD ordusu YPG'li teröristlere verdiği silahların listesini kaybetti

ABD ordusu, YPG'ye verilen silahların listesini kaybetti. ABD Savunma Bakanlığı müfettişi genel raporuna göre, YPG'li teröristlere verilen 715 milyon dolarlık silahın akıbeti bilinmiyor. Raporda ayrıca, roket atar ve makineli tüfekleri içeren 4 binden fazla silahın paslanmaya maruz bırakıldığına ve ekipmanların konteynerlerde yanlış bir şekilde saklandığına dikkat çekiliyor.



