Dünya Rasulaynda PKK/YPGnin terör saldırısında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı
ORTADOĞU

Rasulayn'da PKK/YPG'nin terör saldırısında 2 sivil öldü, 10 sivil yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 10'dan fazla sivilin yaralandığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Rasulayn’da bomba yüklü araç patladı.
Rasulayn’da bomba yüklü araç patladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'daki bombalı araç saldırısında bulunduğunu bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bebek katili PKK/YPG, DEAŞ benzeri kanlı terör saldırıları yapmayı sürdürüyor. Vahşi terör örgütünün Rasulayn'da yaptığı bombalı araç saldırısında 2 masum sivil hayatını kaybetti, 10'dan fazla sivil yaralandı." ifadelerine yer verildi.

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