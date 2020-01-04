Rasulayn’da PTT ve okul hizmette

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve beraberindeki heyetin katıldığı açılışta, Rasulayn Hastanesine bağlı kadın doğum ve çocuk klinikleri ziyaret edildi. İlçede ayrıca, Nukra İlköğretim Okulu'nun da açılışı yapıldı. Vali Erin ve heyeti, 180 öğrenci, 13 eğitmenin yer aldığı 13 sınıflık okulda gezerek, incelemelerde bulundu. Daha sonra, tadilatı devam eden Rasulayn adliyesini de ziyaret eden heyet, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MÜLAKATLA SEÇİLİYORLAR

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Erin, "Rasulayn'da hizmet edecek hakimler, savcılar, doktorlar ve öğretmenler mülakatlardan geçerek seçiliyor" dedi. Erin, "Bugün de Rasulayn'da Mobil PTT şubesi ve Nukra okulunun açılışını yaptık. Görünen o ki; ne Esed rejimi ne de sonra gelenler, bu bölge halkına gözyaşından başka bir şey vermedi" diye konuştu.

TEL ABYAD'DA DA AÇILMIŞTI

Harekatta teröristlerden temizlenen diğer ilçe Tel Abyad'da da seyyar PTT şubesi ve tadilatı biten okullar açılmıştı. Ceylanpınar ilçesi karşısındaki Suriye topraklarındaki Rasulayn 12 Ekim, Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad da 13 Ekim 2019'da terörden arındırılmıştı.