Dünya Rasulaynı terörden temizleyen Suriye Milli Ordusu şimdi de yolları temizliyor
BARIŞ PINARI HAREKATI

Rasulayn’ı terörden temizleyen Suriye Milli Ordusu şimdi de yolları temizliyor

Rasulayn’ı terörden temizleyen Suriye Milli Ordusu şimdi de yolları temizliyor

Suriye Milli Ordusu (SMO), Rasulayn’da terör saldırıları sonucu yıkımın meydana geldiği sokak ve otoyolları temizliyor. Molozlarla kapanan yolların temizlenmesinin ardından, otoyollar yeniden trafiğe açılacak.

Haber Merkezi IHA
Suriye Milli Ordusu, Rasulayn’da yolları temizliyor.
Suriye Milli Ordusu, Rasulayn’da yolları temizliyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Rasulayn’da terör örgütü PKK/YPG saldırıları ilçedeki alt yapıya büyük zarar verdi. Bölgede güvenliği sağlayan SMO askerleri, iş makineleriyle ilçedeki sokak ve otoyolları temizleme çalışmalarına başladı. Molozlarla kapanan yolların temizlenmesinin ardından, otoyollar yeniden trafiğe açılacak.

Amerikan askerleri Suriye'ye neden döndü?
OYNAT 01:00
Amerikan askerleri Suriye'ye neden döndü?
Barış Pınarı Harekatı sonrası Suriye'den çekilen Amerikan askerleri, Deyrizor petroller için geri döndü. ABD petrol sahalarından sağladığı günlük 2 milyon dolar kazançla, terör örgütü PKK'yı finanse edilecek.


Çalışmalar katılan bir SMO askeri yaptığı açıklamada, ilçede PKK/YPG’nin düzenlediği mayın ve topçu saldırıları sonucu binaların yıkılmasıyla molozların yolları kapattığını ve sokakların kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Tel Tamr’da SMO askerlerinin YPG’li teröristlerle çatışma anı görüntülendi
DÜNYA
Tel Tamr’da SMO askerlerinin YPG’li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Tel Abyad'da sivil katliamı
DÜNYA
Tel Abyad'da sivil katliamı
Göçmenlere Yunan zorbalığı

Göçmenlere Yunan zorbalığı

Darbettiler, ayakkabı ve cep telefonlarını aldılar.
Öldürün beni diye bağırdı

'Öldürün beni' diye bağırdı

​Beşiktaş'ta durağa dalan otobüs şoförünün kurtarılma görüntüleri.
Silahı bırakıp küreklere sarıldılar

Silahı bırakıp
küreklere sarıldılar

Suriye Milli Ordusu şimdi de yolları temizliyor.
Detaylar belli oldu

Detaylar belli oldu

Bir kişi hayatını kaybetti, 21 metre fren izi tespit edildi.
Kayseri siftah yaptı

Kayseri siftah yaptı

Kayserispor, Fenerbahçe'yi mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
Ermeni tasarısı <br>neden 29 Ekim'de geldi

Ermeni tasarısı
neden 29 Ekim'de geldi

​İbrahim Kalın'dan tepki çeken tasarılarla ilgili açıklama.

MSB'den algı <br>haberlerine yalanlama

MSB'den algı
haberlerine yalanlama

Sivil kuruluşlara ateş açıldığı iddiasına açıklama.
İngiltere <br>'Çağs'ı konuşuyor

İngiltere
'Çağs'ı konuşuyor

Milli futbolcumuz günün kahramanı oldu.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Terör örgütleriyle <br>işbirliğini saklamıyorlar

Terör örgütleriyle
işbirliğini saklamıyorlar

Türkiye'den ABD'nin Terörizm Raporu'na tepki.
Halkın arasına karıştı

Halkın arasına karıştı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da vatandaşlarla bir araya geldi.
HDP kongresinde skandal

HDP kongresinde skandal

​Eli kanlı teröristler için ant içildi sloganlar atıldı.
Esed'in himayesinde saldırıyorlar

Esed'in himayesinde saldırıyorlar

PKK'lılar, rejim kontrolündeki bölgelerden saldırı düzenliyor.
DEAŞ'ın kamp sorumlusu yakalandı

DEAŞ'ın kamp sorumlusu yakalandı

5 ildeki operasyonda dikkat çeken gözaltılar.
Erdoğan Suriye sınırında

Erdoğan Suriye sınırında

​Cumhurbaşkanı'na harekat merkezinde Barış Pınarı brifingi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.