Refah’a operasyon felaket olur

İşgalci güç İsrail’in Gazze’de yerle bir edilmemiş tek nokta olarak kalan Mısır sınırındaki Refah kentine yönelik saldırı hazırlıkları sona yaklaşırken, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), böyle bir saldırının başta çocuklar olmak üzere bölge halkı için felaket olacağı konusunda uyarı yayınladı.

KATLİAMDA YENİ DÖNEMEÇ

Refah’ta artan saldırı ihtimaline karşı açıklama yayınlayan UNICEF, bölgede 600 binden fazla çocuğun bulunduğunu kaydetti. UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Refah’a saldırının, şu ana kadar 28 bin kişinin katledildiği soykırımda bir başka yıkıcı dönemeç olacağını bildirdi. Russell, temel ihtiyaçların ve hizmetlerin yokluğu nedeniyle böyle bir saldırıda binlerce kişinin daha hayatını kaybedebileceğini ifade ederken, insani yardımın da daha fazla sekteye uğrayacağını kaydetti. Russell, “Gaze’de kalan son hastanelerin, barınakların, marketlerin ve temiz su sistemlerinin işlevsel kalmasına ihtiyacımız var. Bunlar olmadan açlık ve hastalıklar hızla artacak, daha fazla çocuk ölecektir” ifadelerini kullandı.

12 MİLYON TON ENKAZ

Gazze’deki aralıksız bombardıman nedeniyle bütün bölge enkaza dönmüş durumda. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) yayınladığı yeni raporda, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’de yerinden edilmiş 100 bin ailenin kışlık çadıra ihtiyaç duyduğuna işaret edildi. Ayrıca İsrail'in Gazze'deki konutları hedef alan saldırıları nedeniyle bölgede temizlenmesi gereken 12 milyon ton enkaz oluştuğu belirtildi.

650 BİNDEN FAZLA EVSİZ

OCHA tarafından yayınlanan raporda, "650 binden fazla kişinin dönecek evinin olmadığı tahmin ediliyor. Çok sayıda kişi de oluşan alt yapı hasarı ve patlayıcı kalıntılarının yarattığı riskler nedeniyle evlerine dönemeyecek." ifadesine yer verildi. İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi zorla yerinden edildi. Yerinden edilen Filistinlilerin bir çoğu, Gazze'nin güneyinde yer alan ve son günlerde İsrail'in saldırı başlatma sinyalleri verdiği Refah bölgesine sığındı. Refah'a sığınan sivillerin bir çoğu, kalacak yer bulamadıkları için derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. Filistinli kaynaklar, İsrail ordusunun karadan, havadan ve denizden saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde 70 bin evin tamamen yıkıldığını, 290 bin evin de kısmen zarar gördüğünü ve kullanılamaz hale geldiğini bildirmişti.

KESKİN NİŞANCILAR 21 KİŞİYİ VURDU

İşgalci güç yoğun bombardımanlarla katliamlarını sürdürürken, sokaklarda da keskin nişancılar dehşet saçıyor. Gazze’nin güneyinde Nasır Hastanesi’ne ulaşmak isteyen 21 kişinin keskin nişancılar tarafından öldürüldüğü kaydedildi. Katledilen Filistinlilerin cenazeleri sokaklardan toplanırken, Gazzelilerin en basit ihtiyaçlarını temin için bile sokakta dolaşmaktan çekindikleri belirtildi.

KENDiNi KURTARMAK iSTiYOR

İşgalci güce tonlarca bomba ve silah veren ABD, Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) Filistin kararı sonrası telaşlanmaya başladı. ABD Başkanı Joe Biden’ın, İsrail’e yaptığı devasa yardımları, "insani yardımın ulaştırılmasının engellenmemesi" koşuluna bağlayacağı kaydedildi. Washington yönetiminin bu adımla UAD tarafından soykırım yapmakla suçlanan İsrail’le iş birliği yapmadığı mesajını vermek istediği kaydedildi.







