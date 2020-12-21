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​Regeni krizi ​

Regeni krizi

İtalyan savcıların, doktora öğrencisi Giulio Regeni’nin Kahire’de öldürülmesinden 4 Mısırlı istihbaratçıyı sorumlu tutması ve cinayetin Sisi’nin oğluna uzanması iki ülke arasında kriz çıkardı. Mısır misilleme olarak 22 bin tarihi eseri kaçırmakla suçladığı İtalya’nın eski Kahire Konsolosu Skakal Otakar ile diplomat Massimiliano Spunzelli’nin teslim edilmesini istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İtalya’da Roma savcılığının “Regeni cinayeti” açıklamasında 4 Mısır gizli servis elemanını sorumlu tutmasına Kahire’den karşı adım geldi.
İtalya’da Roma savcılığının “Regeni cinayeti” açıklamasında 4 Mısır gizli servis elemanını sorumlu tutmasına Kahire’den karşı adım geldi.

Akdeniz’in iki yakasındaki Mısır ile İtalya arasında yaşanan “Regeni cinayeti” gerilimi karşılıklı iddialarla büyümeye devam ediyor. İtalya’da Roma savcılığının “Regeni cinayeti” açıklamasında 4 Mısır gizli servis elemanını sorumlu tutmasına Kahire’den karşı adım geldi. Mısır İnterpol’ü, Roma yönetiminden, daha önce İtalya’nın Kahire Büyükelçiliği’nde görev yapmış 2 İtalyan diplomatın Mısır’a teslim edilmesini talep etti. Mısır’ın devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm’in haberinde, diplomatlardan birinin İtalya’nın eski Kahire Konsolosu Skakal Otakar olduğu kaydedildi.

İTALYAN DİPLOMATLAR HEDEFTE

  • Mısır gazetesinin haberinde, Otakar’ın Mısır’da görev yaptığı 2016-2018 yıllarında, 22 bin civarında tarihi eserin İtalya’ya kaçırılması suçuna karıştığı ve hakkında açılan davada suçlu bulunduğu belirtildi. Sanık Otakar’ın 15 yıl ağırlaştırılmış hapis ve 1 milyon Mısır cüneyhi (yaklaşık 66 bin dolar) para cezasına çarptırıldığı bilgisinin paylaşıldığı haberde, diğer diplomatın ise İtalyan Büyükelçiliğinde daha önce görev yapan Ticaret Müsteşarı Massimiliano Spunzelli olduğuna yer verildi.

GÜNLERCE İŞKENCE GÖRDÜĞÜ BELİRLENDİ

Geçen hafta, İtalyan savcılar, Mısır’da 2016’da ölü bulunan İtalyan doktora öğrencisi Regeni ile ilgili soruşturmada Mısır makamlarının 4 defa yanlış yönlendirme girişiminde bulunduğunu belirtti. İtalyan savcılar, doktora araştırması için gittiği Mısır’da 2016’da ölü bulunan İtalyan öğrenci Giulio Regeni’nin günlerce işkence gördüğünü belirtti. Savcılar, Regeni’nin öldürülmesinden 4 Mısır gizli servis elemanını sorumlu tutmuştu.

CİNAYETİ SİSİ’NİN OĞLU İŞLEDİ İDDİASI

  • Öte yandan Mısırlı Uluslararası Hukuk Uzmanı Mahmud Rıfat, sosyal medya hesabında Regeni’yi işkence ile öldüren kişinin Mısır’ın darbeci Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi’nin oğlu Tuğgeneral Mahmud es-Sisi olduğunu iddia etmişti. Mahmud Rıfat, “İtalya Başbakanı’nın Regeni davasını ifşa etmekle tehdit ettiği gerçekler ortaya çıktı. Sisi’nin oğlu Mahmud, Giulio Regeni cinayetine karıştı ve yanında Mısır İçişleri Bakanı Mecdi Abdülgaffar da vardı. Sisi, şimdi milyarlarca dolarlık silah anlaşması ile suçu İçişleri Bakanı Abdülgaffar’a yükleyerek oğlunun adını kurtarmaya uğraşıyor.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Sisi

SİSİ’YE NİŞAN TEPKİSİ

İtalyanlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ülkenin en büyük nişanını gizlice Sisi’ye vermesini de tepkiyle karşılamışlardı. Macron’un verdiği nişanla, Sisi’nin baskıcı rejimini ve insan hakları ihallelerini ödüllendirdiği savunulmuştu. İtalyan gazeteci-yazar Corrado Augias da Sisi’ye “Legion d’Honneur” onur nişanı vermesini protesto etmek için kendisinde de olan nişanı iade etti.

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