Dünya Rejim karşıtlarıyla görüşen Macrona İrandan tepki
ORTADOĞU

Rejim karşıtlarıyla görüşen Macron'a İran'dan tepki

Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, Macron'un İran rejim muhalifleriyle bir araya gelmesine tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Özgürlük iddiasındaki bir ülkenin cumhurbaşkanı seviyesini düşürerek, son aylarda İran coğrafyasında açıkça kin, şiddet ve terör eylemleri yaymaya çalışan ve İran dışında diplomatik unsurların aleyhine girişimlerde bulunan nefret edilen kukla bir kişiyle görüşüyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Rejim karşıtlarıyla görüşen Macrona İrandan tepki
İran'dan Macron'a tepki

Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, Macron'un İran rejim muhalifleriyle bir araya gelmesine tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Özgürlük iddiasındaki bir ülkenin cumhurbaşkanı seviyesini düşürerek, son aylarda İran coğrafyasında açıkça kin, şiddet ve terör eylemleri yaymaya çalışan ve İran dışında diplomatik unsurların aleyhine girişimlerde bulunan nefret edilen kukla bir kişiyle görüşüyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu görüşmede Macron'un İran'daki son olayları "devrim" olarak nitelendirmesini "üzücü ve utanç verici" bulduklarını kaydeden Kenani, "Bu görüşme Fransız yetkililerin uluslararası sözleşmelerde yer alan terörizm ve şiddetle mücadele sorumluluklarını ihlal etmesi anlamına gelmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, cuma günü, başkent Paris'teki Elysee Sarayı'nda İran rejim muhalifi aktivistlerden Mesih Alinejad, Şeyma Babayi, Ruya Pirayi ve Laden Berumend'le bir araya gelmişti.

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