Dünya Rekor kıran Senato oturumunda Biden istediğini aldı 1,9 trilyon dolarlık destek paketi onaylandı
AMERİKA

Rekor kıran Senato oturumunda Biden istediğini aldı: 1,9 trilyon dolarlık destek paketi onaylandı

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs salgını etkilerini ortadan kaldırmak maksadıyla istediği 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, Senato'da yapılan 11 saat 50 dakikalık rekor süreli oturumla 1 oy farkla kabul edildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Söz konusu tasarı, Senato Genel Kurulunda dün gece geç saatlere kadar süren görüşmelerin ardından 49'a karşı 50 oyla kabul edildi.

"Uzlaşma" olarak adlandırılan yasal bir düzenlemenin daha önce devreye sokulmasıyla önü açılan tasarı, Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan Senato'dan geçirildi.

Oturum süresi rekor kırdı

Tasarının oylaması için Senato'da yapılan oturum 11 saat 50 dakikalık süresiyle de rekor kırdı.

Tasarı, üzerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle yeniden Temsilciler Meclisine gönderilirken kabul edilmesi halinde yasalaşması için Biden'ın imzasına sunulacak.

Kişi başına 1400 dolar nakit yardımı

Biden yönetiminin Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı üzerinde çalıştığı en büyük paket olarak nitelendirilen tasarıda, kişi başına 1400 dolarlık nakit yardımının yanı sıra eyaletler ile yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık kaynak yer alıyor.

Daha önce haftalık 400 dolar olarak belirlenen işsizlik yardımının ise yapılan müzakerelerin ardından 300 dolar olarak sağlanması ve süresinin 6 Eylül'e kadar da uzatılması öngörülüyor.

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