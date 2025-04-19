Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rekor sayıda dağcı Everest'e

Rekor sayıda dağcı Everest'e

04:0019/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Münferit tırmanışlarla sayının 500'ü geçmesi bekleniyor.
Münferit tırmanışlarla sayının 500'ü geçmesi bekleniyor.

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'nda bu yıl bahar tırmanış sezonunda rekor sayıda tırmanıcının zirve yolculuğuna çıkacağı öngörülüyor. Zirve tırmanışı için alınan izin sayısının, bu yıl, 2023 yılı rekoru olan 478'i geçmesi bekleniyor. Zirve ekspedisyonlarını organize eden tur şirketlerinden Asian Trekking, bu yıl Hindistan ordusunun 1'i en az 40 kişilik olmak üzere 3 grupla tırmanış yapacağını bildirirken, 8K Expeditions 50'den fazla müşterisinin, Seven Summit Treks ise 100'den fazla müşterisinin tırmanış izninin onaylandığını açıkladı.


#Everest
#dağcı
#tırmanma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mehmet Öz kimdir?