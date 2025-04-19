Rekor sayıda dağcı Everest'e

Dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'nda bu yıl bahar tırmanış sezonunda rekor sayıda tırmanıcının zirve yolculuğuna çıkacağı öngörülüyor. Zirve tırmanışı için alınan izin sayısının, bu yıl, 2023 yılı rekoru olan 478'i geçmesi bekleniyor. Zirve ekspedisyonlarını organize eden tur şirketlerinden Asian Trekking, bu yıl Hindistan ordusunun 1'i en az 40 kişilik olmak üzere 3 grupla tırmanış yapacağını bildirirken, 8K Expeditions 50'den fazla müşterisinin, Seven Summit Treks ise 100'den fazla müşterisinin tırmanış izninin onaylandığını açıkladı.