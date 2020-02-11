Dünya Riyad, Kuranı tahrif etti
ORTADOĞU

Riyad, Kur’ân’ı tahrif etti

İsrail ile yakınlaşan Suudi Arabistan’dan skandal adım geldi. Riyad yönetimine bağlı Kral Fehd Akademisi’nin yayınladığı İbranice Kur’an’da 300’den fazla yanlış tespit edildi. Mealde Hz. Muhammed’in (SAV) adı geçmezken, Mescid-i Aksa için “Tapınak” ifadesi kullanıldı. Meal tepkiler üzerine internet sitesinden kaldırıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muhammed bin Selman
Muhammed bin Selman

Körfez ülkeleri ile İsrail arasında siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında yakınlaşma devam ederken, Suudi Arabistan’dan skandal bir adım geldi. Filistin haber ajansı Shehab’ın aktardığı habere göre, Suudi Arabistan’a bağlı Kral Fehd Akademisi tarafından yayınlanan Kur’an-ı Kerim’in İbranice mealinde skandal hatalara rastlandı. Suudi Arabistan tarafından yayınlanan İbranice Kur’an mealinde 300’den fazla ve kritik hata tespit edildi. Yapılan incelemede mealdeki kimi atıfların hatadan daha çok kasıt taşıdığı üzerinde de duruluyor. Hataların ortaya çıkartılmasının ardından meal kurumun internet sitesinden kaldırıldı.

Kur’an- ı Kerim

MESCİD-İ AKSA’YA TAPINAK!

Suudi makamları tarafından da onaylanan mealde, Mescid-i Aksa’yı tanımlamak için ‘tapınak’ kelimesinin kullanıldığı ortaya çıktı. Mealdeki hataların yanlışlıkla veya kasıtlı olarak yapıldığı henüz bilinmezken İbranice çevirinin eleştirmenleri, söz konusu hatanın İsrail’in Mescid-i Aksa’nın statüsüne yönelik düşünceleri desteklediğini ifade etti.

PEYGAMBERİMİZ’İN ADINA YER VERMEDİLER

  • İbranice yayınlanan skandal metinde Hazreti Muhammed’in (SAV) ismine yer verilmediği de belirtildi. Kral Fehd Akademisi’nin internet sitesinde yayınlanan İbranice çeviri, Filistin haber ajansı Shehab tarafından yayınlanan videoda çok sayıda hata yapıldığına yönelik açıklamaların ardından siteden kaldırıldı.

Netanyahu Veliaht Prens’le buluşacak

Netanyahu

İsrail gazetesi, ABD yönetiminin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı görüştürmek için girişimde bulunduğu yazdı. Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Netanyahu ile bin Selman’ın bir araya gelmesi için İsrailli ve Suudi yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Adı açıklanmayan Arap yetkililere dayandırılan habere göre, Pompeo söz konusu görüşmenin gerçekleşmesi için birkaç aydır çaba sarf ediyor. Bin Selman’ın kabul etmesi halinde görüşme, birkaç hafta içinde Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenmesi için müzakere yürütüldüğü iddia edilen Arap-İsrail zirvesinde gerçekleştirilecek. Habere ilişkin İsrailli ve Suudi yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.

Saldırmazlık anlaşması gündemde

  • Öte yandan eski Katar Başbakanı Şeyh Hamed bin Casim Al Sani, “Arap ülkeleriyle İsrail arasında bir saldırmazlık anlaşması imzalanacağını” iddia etti. Twitter’daki hesabından açıklamalarda bulunan Şeyh Hamed, sözde Ortadoğu barış planının ilanı sonrasında gelecek adımın, İsrail ile Körfez ülkeleri, Mısır, Ürdün ve muhtemelen Fas’ın aralarında bulunduğu Arap ülkeleri arasında bir saldırmazlık anlaşması imzalanması olacağını belirtti.

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