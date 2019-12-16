Riyad-Tahran hattında gizli trafik

Suudi Arabistan yönetiminin son dönemde başta Hürmüz Boğazı ve Körfez bölgesinde artan gerilim nedeniyle İran ile gizli görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, bölgesel rakip iki ülke yetkilileri arasında doğrudan görüşmeler gerçekleştirildi. Riyad ve tahran arasında gerçekleşen gizli görüşmelerin, Riyad’ın son dönemde bölgesel rakipleri ile arayı düzeltme çabasının bir ürünü olduğu değerlendiriliyor.

Muhammed bin Selman

ARAMCO SALDIRISI TETİKLEDİ

Ekonomisi yüksek oranda petrol üretimi ve ihracatına bağımlı olan Suudi Arabistan için 14 Eylül günü dev petrol şirketi Aramco tesislerini hedef alan saldırının bir dönüm noktası olduğu belirtilmekte. Haberde Riyad’ın özellikle ABD ve Batılı ülkelerin saldırı sonrasındaki tepkisi karşısında, bölgesel hedeflerine ilişkin yeni değerlendirmeler yaptığı ve bölgesel rakipleri ile ilişkilerini normalleştirmeyi gündemine aldığı belirtilmekte.

Ali Hamaney

DOĞRUDAN İRTİBATA GEÇTİLER

Eylül ayındaki Aramco saldırısından sonra Suudi yetkililerin Tahran’daki mevkidaşları ile doğrudan iletişime geçtiği ve taraflar arasında mesajlaşma trafiğinin yanı sıra, Umman, Kuveyt ve Pakistan’ın arabuluculuk girişimleri üzerinden iletişime geçildiği belirtildi.

SALDIRMAZLIK PAKTI ÖNERİSİ

Haberde İran’ın Paris büyükelçisi Bahram Ghasemi ve diğer İranlı yetkililere dayandırılan bir iddiaya da yer verildi. İddiaya göre, Tahran, Riyad’a karşılıklı saldırmazlık paktını da içeren ve petrol ihracatı güvenliğini sağlamayı da hedefleyen bir barış planı sundu.

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HUSİLERLE DE GÖRÜŞTÜ

Riyad’ın sadece Tahran ile değil, Yemen’de 5 yıldır saldırılar gerçekleştirdiği Husilerle de gizli temasa geçtiği haberde iddia edildi. İran destekli Husi güçleri son dönemde SİHA ve füzeler ile Suudi Arabistan havalimanlarına ve kritik petrol aktarım hatlarına saldırılar düzenlemişti.

İmran Han devrede

Öte yandan Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile başkent Riyad’da bir araya geldi. Suudi Arabistan haber ajansı SPA’ya göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’a gelen Han’ın Bin Selman ile görüşmesinde bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı. Han, mayıs, eylül ve ekim aylarında Suudi Arabistan’a 3 ziyarette bulunmuştu. Pakistan Başbakanı Ekim 2018’de, ülkesinin, Husilerle Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasında arabuluculuk rolü oynayacağını söylemişti.