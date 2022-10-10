Dünya Rohana ve Cheenin ödüllük hikayesi
ASYA

Rohana ve Chee’nin ödüllük hikayesi

Malezya’da yaşayan Çinli anaokulu öğretmeni Chee Hoi Lan, evlat edindiği Müslüman kızı İslam inancına göre yetiştirdi. Chee bu özverili davranışından dolayı 2022 Ulusal Mevlid-i Rasul Ödülü’ne layık görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rohana ve Chee’nin ödüllük hikayesi
​Rohana ve Chee’nin ödüllük hikayesi.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, başkent Kuala Lumpur’daki Dünya Ticaret Merkezi’nde Hz. Muhammed’in doğum günü münasebetiyle düzenlenen Ulusal Mevlid-i Rasul kutlamasında ödülleri takdim etti. Malezya’nın “Gerçek Anne-Aile Simgesi” ödülüne layık görülen 83 yaşındaki Chee Hoi Lan, 20 yaşındaki Rohana Abdullah’ı iki aylıkken evlat edinip farklı dinlere mensup olmalarına rağmen tek başına büyüttüğü için halkın ve hükümetin övgüsünü kazandı. Tekerlekli sandalyeye bağlı Chee, Malezya Kralı’nın elinden ödülünü aldıktan sonra çok mutlu olduğunu belirtti.

TEK BAŞINA YETİŞTİRDİ

Rohana, Chee’nin anaokulunda çalışan ve ülkesine geri dönmek zorunda kalan Endonezyalı bir kadının kızı. Emekli öğretmen Chee, Rohana’yı yetiştirirken ırk ve din sorununun ortaya çıkacağını fark etti ve Rohana’nın Müslüman olarak yetiştirilmesi ve bu anlamda eksik eğitim almaması için büyük gayret gösterdi. Chee, kızı Rohana’yı tüm masraflarını tek başına karşılayarak dini eğitim alabileceği iyi bir okula kaydettirdi ve okulda ihtiyaç duyduğu tüm temel dini eğitimi ve rehberliği almasını sağladı.

TEK DİLEĞİ MÜRÜVVETİNİ GÖRMEK

Rohana, 2016’dan bu yana vatandaşlık başvurusunun kabulü için mücadele etti ve bu da eğitimini olumsuz yönde etkiledi. Rohana’nın vatandaşlık sorunu, belgelerine yardımcı olmak için onunla irtibata geçen Başbakan İsmail Sabri Yakup’un dikkatini çekti. Başbakan’ın talimatıyla İçişleri Bakanı Hamzah Zainudin’un olaya müdahil olmasıyla Rohana, nisanda Malezya vatandaşlığına kabul edildi ve şu anda Melaka Teknik Üniversitesi’nde (UTeM) bilgisayar bilimi öğrenimini sürdürüyor. Emekli öğretmen Chee ise artık tek dileğinin ölmeden önce kızının mürüvvetini görmek olduğunu belirtiyor.

Yemen'in başkenti Sana'da yüz binlerce kişi Mevlit Kandili'ni kutladı
FOTOĞRAF 24
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Yemen'de her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlit Kandili münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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Ülkenin birçok kentinde evlerin çatı ve balkonları, arabalar, sokaklar ve ticarethaneler yeşil ışıklarla süslendi.

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Başkentin Es-Sebin Meydanı'nda erkekler için, Devrim Stadyumu'nda da kadınlar için düzenlenen Mevlid-i Şerif programı yoğun ilgi gördü.

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Yemenliler, Sana'da kentin çeşitli bölgelerinden atılan çok sayıda havai fişeğin başkent semalarında oluşturduğu görsel şöleni camilerin geniş avlularından ve meydanlardan izledi.

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Sana'daki Etkinlikleri Düzenleme Konseyinden bu sabah yapılan yazılı açıklamada, Hz. Muhammed'in doğum günü; Mevlit Kandili münasebetiyle cuma gecesi havai fişek gösterisi düzenleneceği belirtilerek, Yemenlilere kutlamalara katılma çağrısı yapılmıştı.

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Yemen'in başkenti Sana'da yüz binlerce kişi Mevlit Kandili'ni kutladı
Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, Yemen'in başkenti Sana'da yüz binlerce kişi tarafından kutlandı. Başkentin Es-Sebin Meydanı'nda erkekler için, Devrim Stadyumu'nda da kadınlar için düzenlenen Mevlid-i Şerif programı yoğun ilgi gördü.
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