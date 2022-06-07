Dünya Roma çöp vebasıyla karşı karşıya UNESCOdan yardım istendi
AVRUPA

Roma çöp vebasıyla karşı karşıya: UNESCO'dan yardım istendi

Roma'nın merkezinde yaşayan kültür sektörü çalışanları, sanatçılar, profesörler ve çevreciler şehrin her tarafı temizlenmeyince Unesco'yu şehri temizleme görevini yerine getirmesi için çağırdılar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Roma çöp vebasıyla karşı karşıya: UNESCOdan yardım istendi
Roma belediye başkanı geçen yıl şehre 'olağanüstü bir temizlik' sözü vermişti

Unesco'nun dünya mirası merkezi başkanı Lazare Eloundou Assomo'ya gönderilen ve 150 kişi tarafından imzalanan bir mektupta İtalyan başkentindeki yetkililere yapılan şikayetlerin göz ardı edildiği söylendi.

Avrupa'nın merkezi çöplüğe döndü
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Avrupa'nın merkezi çöplüğe döndü
Fransa'da e çalışma yasa tasarısına yönelik protesto ve grevler sürüyor. Paris'te çöp imha merkezi işçilerinin geçen salı günü başlattığı grev yüzünden, haftalardır toplanmayan çöpler yüzünden Fransa'nın merkezi çöplüğe dönmüş durumda.

Grup, konseyin siteyi koruma sorumluluğundan kaçındığını öne sürerek Unesco'ya “geri dönüş” çağrısında bulundu.

Çöp yüzünden iki ülke arasında savaş çıkacak
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Çöp yüzünden iki ülke arasında savaş çıkacak
  • Grup mektupta, "Kesilmeyen yabani otlar, sokaklardaki çöpler ve gürültü arasında genel manzara ürkütücü" diye yazdı

Sorunlar sadece merkezle sınırlı değil. Taşan çöp kutuları, duvar yazıları ve bakımsız parklar Roma'nın her yerinde görülen yaygın manzaralar arasında yer alıyor. Ayrıca yaban domuzları genellikle şehrin kuzey bölgelerinde, yollarda yürürken veya çöp bidonlarında yiyecek ararken görülüyor.

Fransız vatandaş çöpten geçilmeyen Marsilya sokaklarında ekmek topluyor
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Fransız vatandaş çöpten geçilmeyen Marsilya sokaklarında ekmek topluyor
Fransa'nın en büyük ikinci şehri Marsilya'da sokaklar çöpten geçilmezken, bir Fransızın çöpten ekmek topladığı da gözden kaçmadı.
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