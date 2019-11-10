Dünya Röportaj veren polisin üzerine sokak kedisi atladı
AMERİKA

Röportaj veren polisin üzerine sokak kedisi atladı

ABD’de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan polis memurunun üzerine atlayan sokak kedisi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Kediyi yavaşça yere bırakan polisin meslektaşı, "Polise saldırı" diyerek izleyenleri güldürdü.

Haber Merkezi DHA
Amerika'da bir haber kanalına röportaj veren polisin üzerine kedi atladı.
Amerika'da bir haber kanalına röportaj veren polisin üzerine kedi atladı.

Olay, ABD’nin Washington eyaletindeki Spokane kentinde meydana geldi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan polis memurunun üzerine sokak kedisi atladı.

Röportaj veren polisin üzerine sokak kedisi atladı.

Kedinin üzerine tırmanarak omzuna çıkmasıyla şaşıran polis memuru, "Merhaba kedi" dedi. Daha sonra, "Seni yavaşça yere bırakacağım" dedi ve hafifçe eğilerek kedinin yere atlamasını sağladı.

Röportaj veren polisin üzerine sokak kedisi atladı.

Bu sırada kameraman ve muhabirin güldüğü, polisin meslektaşının ise kameraların arkasından "Polise saldırı" dediği duyuldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere yüzlerce yorum gelirken 20 bin kez beğenildi.
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