Dünya Roscosmos Başkanı Rogozin ABD Rusyanın GPS bağlantısını kesmeyi planlıyor
AMERİKA

Roscosmos Başkanı Rogozin: ABD Rusya’nın GPS bağlantısını kesmeyi planlıyor

Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitriy Rogozin, ABD’nin yaptırımlar çerçevesinden Rusya’nın GPS bağlantısını keseceğini belirterek, Rusya’nın kendi GPS sistemlerine geçmesi gerektiğini kaydetti.

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Haber Merkezi İHA
Roscosmos Başkanı Rogozin: ABD Rusya’nın GPS bağlantısını kesmeyi planlıyor
Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Dmitriy Rogozin

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle birçok alanda ABD tarafından Rusya’ya yaptırımlar geldi. Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin yaptığı açıklamada, bu yaptırımlar çerçevesinde ABD’nin, Rusya’ya GPS bağlantısını keseceğini duyurdu.

Rusya’nın Samara kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada Rogozin, "Bugün, ABD’nin yaptırımlar kapsamında Rusya’yı GPS navigasyonundan çıkarma ihtimalini düşündüğünü biliyor muydunuz? Bundan haberiniz var mı? Bilmiyorsunuz. Değerlendiriyorlar" ifadelerini kullandı. Bu duruma karşılık kendi alternatiflerinin olduğunu ifade eden Rogozin, "Size 2. Soru, bu konuda kendinizi zorlamaya değer mi? Cevap veriyorum, bu konuda kendinizi zorlamamalısınız. Çünkü her akıllı cep telefonunda bu sistem (Glonass) var. GPS’i kapattığınızda Glonass çalışır. GPS ile aynı özelliklere sahip. Bu yüzden sorun yok" dedi.

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