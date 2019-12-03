Ruhani: Washington yönetimi sürekli görüşmek için özel mesaj gönderiyor 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Ruhani, benzin zammından elde edilecek yaklaşık 300 milyon doların tamamını gelir düzeyi düşük kesime dağıtacaklarını söyledi. Ruhani, ayrıca ABD yaptırımları ve yeniden müzakerelere ilişkin de Washington yönetiminin sürekli olarak görüşme için özel mesaj gönderdiğini belirterek "Müzakere için gönderdikleri mesajlar ve talepler, kamuoyuna yaptıkları açıklamaların tersi. Aracı olan Avrupalılar da bunu biliyor" dedi.

Haber Merkezi 03 Aralık 2019, 13:55 Son Güncelleme: 03 Aralık 2019, 14:00 AA