Dünya Rum kesimi Akıncının önerisini reddetti
AVRUPA

Rum kesimi Akıncı'nın önerisini reddetti

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Anastasiadis'in bilgilendirdiği Rum siyasi liderler, "hidrokarbonlar" konusunda ortak komite kurulması önerisini kabul etmedi.

Haber Merkezi AA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı.

Güney Kıbrıs Rum yönetimi siyasi parti liderlerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın "hidrokarbonlar" konusunda ortak komite kurulması önerisini reddettiği bildirildi.

  • CyprusMail'in haberine göre, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in Limasol'da öneri hakkında bilgilendirdiği Rum siyasi liderler, ortak komite kurulması teklifine karşı çıktı.

Anastasiadis ile siyasi liderler arasındaki görüşme yaklaşık 3 saat sürerken, toplantı sonunda Anastasiadis'in müsteşarı Vasilis Palmas tarafından ortak açıklama okundu.

Palmas, siyasi liderlerin, Akıncı'nın önerisinin, "Kıbrıs meselesinin özünden uzaklaşıldığı, teklifin bir bütün olarak Kıbrıs Rum yönetimi ve halkının çıkarlarına hizmet etmeyen koşullar içerdiği" gerekçesiyle kabul edilemeyeceğini dile getirdiğini aktardı.

KKTC'nin hidrokarbon önerisi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, 13 Temmuz'da Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla, Rum lider Anastasiadis'e, hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulması yönünde yeni öneri sunmuştu.

  • Akıncı'nın önerisi, hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli iş birliği alanına dönüştürülmesini amaçlıyordu.

Türkiye, Fatih sondaj gemisiyle Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığında; Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ve Yavuz sondaj gemisiyle de KKTC'nin Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ruhsat verdiği alanlarda sismik araştırma ve sondaj çalışmalarını sürdürüyor.

Tek tek imha edildi

Tek tek imha edildi

​Bakanlık operasyondan son fotoğrafları paylaştı.
Resmen siyasi sabotaj

Resmen siyasi sabotaj

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaoğlu'na 15 Temmuz tepkisi.
Oruç Reis de Akdenize gidiyor

Oruç Reis de Akdeniz'e gidiyor

Doğu Akdeniz'e gidecek 4'üncü gemimiz belli oldu.
10 Türk kaçırıldı

10 Türk kaçırıldı

​Nijerya'da Türkiye bandıralı gemiye silahlı baskın.
İhvân-ı Muslimîn liderleri

İhvân-ı Muslimîn liderleri

​Mecra, Müslüman Kardeşlerin liderleri, dönemleri, etkilerini geniş kapsamlı ele aldı.
12'inci uçak da indi

12'inci uçak da indi

​S-400 füze sisteminin sevkiyatında 5. güne girildi.
4 yıl sonra geliyorlar

4 yıl sonra geliyorlar

Çinli heyetle görüşmek isteyenlere başvuru çağrısı
Tüm zamanların <br>rekoru kırıldı

Tüm zamanların
rekoru kırıldı

Sınırda kuyruğun ucu bucağı görünmüyor.

Ciddiye almaya gerek yok

Ciddiye almaya gerek yok

​Bakan Çavuşoğlu AB'nin yaptırım kararını değerlendirdi.
İçindeki 60 bin lirayla yandı

İçindeki 60 bin lirayla yandı

Lüks araç küle dönerken sahibi gözyaşlarını tutamadı.
Aylık 61 milyon TL

Aylık 61 milyon TL

​Amerika'nın en fazla kazanan CEO'su belli oldu.
35'i yakalandı

35'i yakalandı

​Ankara'da kritik FETÖ operasyonu.
3 ay erken<br>teslim edildi

3 ay erken
teslim edildi

​Türkiye'nin havadan fotoğrafını çekecek.
Cezası onandı

Cezası onandı

15 Temmuz'da köprüdeki hainlerin başındaydı.
Seferberlik başlattılar

Seferberlik başlattılar

​1.2 milyar euro için 9 öncelikli sektör belirlendi.
Mahkeme<br>kararını verdi

Mahkeme
kararını verdi

Hapis cezasına çarptırılan 99 sanığın tahliye talebi reddedildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.