Dünya Rum kesiminin lideri Anastasiadis Kıbrıs Barış Harekatının yıldönümünde Türkiyeyi işgalcilikle suçladı
AVRUPA

Rum kesiminin lideri Anastasiadis Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümünde Türkiye'yi işgalcilikle suçladı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin lideri Nikos Anastasiadis'ten Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümünde skandal bir paylaşım geldi. Anastasiadis, Kıbrıs'ta Türklere yönelik zulme son vermek için başlatılan harekattan söz ederken Türkiye'yi işgalcilikle suçladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rum kesiminin lideri Anastasiadis Kıbrıs Barış Harekatının yıldönümünde Türkiyeyi işgalcilikle suçladı
Nikos Anastasiadis

Türk Silahlı Kuvvetleri, 48 yıl önce Rumların zulmüne karşılık Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdi. Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı, KKTC'nin bağımsızlığının kutlandığı gün oldu.

RUM LİDERDEN SKANDAL SÖZLER

Rum tarafının yaptığı işkenceler ve katliamlar akıllarda hala tazeyken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ın kurtarılmasının yıldönümünde tepki çeken bir paylaşıma imza attı.

Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan Anastasiadis şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin Kıbrıs'ı işgalinden 48 yıl sonra bugün hâlâ çalan sirenin keskin sesi, bize ağır sorumluluğu bir kez daha hatırlattı: Bu hüzünlü yıl dönümü, adamızın bölündüğü, vatandaşlarımızın evrensel haklardan mahrum bırakıldığı son yıl olsun."

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