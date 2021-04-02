Rum lider Anastasiadis’den terör örgütü EOKA’ya övgü

Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlar gerçekleştiren EOKA terör örgütü, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis tarafından övüldü.
EOKA'ya hayranlığını gizlemedi
Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Anastasiadis, "1 Nisan. Kıbrıslıların, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasına yol açan destansı bir mücadeleye başladığı gün. EOKA savaşçılarına hayranlık ve saygı duyarak, vatanımızın Avrupa ailesinde yeniden birleşeceği güne kadar çalışacağımızın sözünü veriyoruz" ifadesini kullandı.
1η Απριλίου. Η ημέρα που οι Κύπριοι ξεκίνησαν έναν επικό αγώνα που οδήγησε στη δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με θαυμασμό και σεβασμό στους αγωνιστές της ΕΟΚΑ, υποσχόμαστε να εργαστούμε μέχρι την ημέρα που η πατρίδα μας επανενωμένη θα ευημερεί στην Ευρωπαϊκή οικογένεια. 🇨🇾 pic.twitter.com/JeVaabLfDC
1η Απριλίου. Η ημέρα που οι Κύπριοι ξεκίνησαν έναν επικό αγώνα που οδήγησε στη δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με θαυμασμό και σεβασμό στους αγωνιστές της ΕΟΚΑ, υποσχόμαστε να εργαστούμε μέχρι την ημέρα που η πατρίδα μας επανενωμένη θα ευημερεί στην Ευρωπαϊκή οικογένεια. 🇨🇾 pic.twitter.com/JeVaabLfDC— Nicos Anastasiades (@AnastasiadesCY) April 1, 2021
KKTC Cumhurbaşkanı ‘Rum tarafı EOKA ruhuyla hareket ediyor’ demişti
TVNET'e özel açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Rumlar Türkleri kendi hükümdarlığına almak istiyor. Rum tarafı her zaman terör örgütü EOKA ruhuyla hareket etmiştir” demişti.
Türkleri yok etmeyi amaçlıyorlardı
EOKA terör örgütü, 1963 yılında tarihe “Kanlı Noel Olayları” olarak geçen olayları başlatan Türk düşmanı Rum Başpiskopos 3. Makarios öncülüğünde, Türk halkını yok edip, adayı Yunanistan'a bağlamak amacıyla kurulmuştu.