Dünya Rum lider Anastasiadisden terör örgütü EOKAya övgü
AVRUPA

Rum lider Anastasiadis’den terör örgütü EOKA’ya övgü

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıslı Türkleri acımasızca katleden terör örgütü EOKA’yı övdü. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Anastasiadis, "EOKA savaşçılarına hayranlık ve saygı duyarak, vatanımızın Avrupa ailesinde yeniden birleşeceği güne kadar çalışacağımızın sözünü veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rum lider Anastasiadis’den terör örgütü EOKA’ya övgü
Nikos Anastasiadis

Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlar gerçekleştiren EOKA terör örgütü, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis tarafından övüldü.

EOKA'ya hayranlığını gizlemedi

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Anastasiadis, "1 Nisan. Kıbrıslıların, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulmasına yol açan destansı bir mücadeleye başladığı gün. EOKA savaşçılarına hayranlık ve saygı duyarak, vatanımızın Avrupa ailesinde yeniden birleşeceği güne kadar çalışacağımızın sözünü veriyoruz" ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı ‘Rum tarafı EOKA ruhuyla hareket ediyor’ demişti

TVNET'e özel açıklamalarda bulunan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Rumlar Türkleri kendi hükümdarlığına almak istiyor. Rum tarafı her zaman terör örgütü EOKA ruhuyla hareket etmiştir” demişti.

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Türkleri yok etmeyi amaçlıyorlardı

EOKA terör örgütü, 1963 yılında tarihe “Kanlı Noel Olayları” olarak geçen olayları başlatan Türk düşmanı Rum Başpiskopos 3. Makarios öncülüğünde, Türk halkını yok edip, adayı Yunanistan'a bağlamak amacıyla kurulmuştu.

3. Makarios
3. Makarios

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