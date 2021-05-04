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Dünya Rum lider Anastasiadise Cenevre eleştirisi Aptalsın
AVRUPA

Rum lider Anastasiadis'e Cenevre eleştirisi: Aptalsın

CRS adlı Rum karikatürist, Cenevre'de gerçekleştirilen 5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansında "etkisiz" tutum sergilediği gerekçesiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Anastasiadis’e hakaret içerikli karikatür çizerek, caddelere asıp tepki gösterdi

Haber Merkezi Diğer
Rum lider Anastasiadise Cenevre eleştirisi: Aptalsın
Rum sanatçının çizdiği karikatür.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlen 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konferansında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın duruşu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin gündeminden düşmüyor.

  • CRS isimli Rum karikatür sanatçısı, Cenevre’deki konferansta Rum lideri Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs Türk tarafı karşısında “etkisiz” tutum sergilediği gerekçesiyle eleştirdi.

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Salak yazılı ateşölçer

Rum karikatürist sokaklara çizdiği karikatürde Anastasiadis’i hedef aldı. CRS, halkı uyanmaya çağırırken, ‘salak’ (idiot) yazılı ateş ölçer cihazıyla Anastasiadis’in ateşinin ölçüldüğünü yansıtan karikatürü cadde duvarlarına astı. CRS karikatür ile birlikte verdiği mesajında “Yalancı değilsin Sayın Başkan, sadece aptalsın. Pandemi hiç bu kadar kötü yönetilmemişti. Etkisizsin. Kıbrıs sorununa çözüm sözü dolusun ama açıkça iki devletten söz ediyorsun. Kıbrıs halkı, bu başkan sana layık mı” diye de sordu.

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Tatar tepki göstermişti: Küstah görmek için aynaya baksın

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Anastasiadis, Cenevre'de sunduğum eşit egemen iki devletin iş birliğine dayalı çözüm önerimi 'yeni bir Osmanlı İmparatorluğu hayal edenlerin küstahlığı' olarak değerlendirirken, Anastasiadis'e yanıtım, aynaya bakması ve küstahın kim olduğunu görmesidir." ifadelerini kullanmıştı.

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  • Tatar, Rum tarafının yalana ve iftiraya dayalı kara bir propaganda yürüterek dünya kamuoyunu aldatmaya çalıştığını kaydetmişti.

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