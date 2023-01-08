Rumlar 'hellim’i de hazmedemedi: Lübnan’da kapı kapı dolaşıp peynirin ihracatını engellediler

KKTC’li Türklerin hellim peyniri üretip satmasına kısıtlamalar getirmek için İngiltere’de tescil davaları açan, AB nezdinde girişimlerde bulunan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sahaya indi. Rumlar şimdi de Lübnan üzerinden Arap dünyasına gönderilen hellim peynirinin izini sürüyor. Geçen hafta Lübnan’da KKTC’den peynir alan iş yerlerini dolaşıp Lübnanlı yetkililerle bir araya gelen Rum Yönetimi, “Bu ürünler yasa dışı limanlardan kaçak yollarla Kıbrıs dışına çıkarıldı” diyerek peynirleri toplattı. KKTC Cumhurbaşkanlığı da Rumların hukuk dışı girişimini AB Komisyonu’na şikayet etti. Komisyon, Rum Yönetimi’nin girişimini yanlış bulduklarını KKTC yönetimine iletti.

ASIL DERTLERİ KKTC TOPRAKLARI

KKTC Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal, Rum Yönetimin asıl derdinin KKTC toprakları olduğunu ifade etti: “KKTC’nin ufacık bir ihracatına bile tahammül gösteremeyenlerle nasıl ortak yaşam olacak? Bazıları federal çözüm olsa düzen içinde yaşanacağını sanıyor. Dinimizin, kültürümüzün, dilimizin farklılığının yanında Rum tarafının bu olayda da gördüğümüz mantalitesi var. Rum Kesimi’nin ‘Adayı birleştireceğiz’ demesinden kastı, Türklerin hiçbir söz hakkının olmadığı, azınlık olarak görüldüğü bir devlet. Hellim olayı gibi yaşadığımız yüzlerce örnek, bize Kıbrıs Türklerini yok sayan saldırgan Rumlarla birlikte olamayacağımızı gösteriyor.”

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