​Rus ajanı Berlin’de ölü bulundu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bağımlılıkla mücadele' vurgusu: Son nefesimize kadar sürdüreceğiz

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her türlü bağımlılıkla son nefeslerine kadar mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Teknoloji bağımlılığı gerçek olmayan bir dünyaya hapseder. Teknoloji tabanlı yeni bağımlılık türleriyle mücadele Yeşilay'ın sorumluluk alanına girmektedir." dedi. Anne ve babalara da uyarıda bulunan Erdoğan, çocukların ellerine vakit geçirmeleri için verilen teknolojik cihazların, zararlı içeriklere erişimi kolaylaştırdığını vurguladı.