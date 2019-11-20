Rus asker Ukrayna casusu olduğu şüphesiyle gözaltına alındı

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TBMM Başkanlığına sunuldu: Terfiler, ödüller ve görevlendirmelere düzenleme

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.





2. Sınıf Emniyet Müdürünün bir üst rütbeye terfi için en az bekleme süresi bir yıldan iki yıla çıkarılıyor.





Bulundukları rütbede 5 yıl terfi edemeyen emniyet amiri ve emniyet müdürlerinin görev süresi, dört yıl uzatılabilecek.





Başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak yazılı/sözlü sınavlarda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler, Komiser Yardımcılığı rütbesine atanacak.





Denizli, Malatya, Elazığ ve Afyonkarahisar'da yaşanan depremlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla düzenleme yapılacak.

