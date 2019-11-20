Dünya Rus asker Ukrayna casusu olduğu şüphesiyle gözaltına alındı
ASYA

Rus asker Ukrayna casusu olduğu şüphesiyle gözaltına alındı

Rusya'da Ukrayna lehine casusluk yaptığı iddia edilen bir rus asker gözaltına alındı. Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada asker hakkında vatana ihanetten soruşturma açıldığı ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna lehine casusluk yaptığını öne sürdüğü bir Rus askerinin gözaltına alındığını açıkladı.

FSB'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Rostov bölgesinde görevli askerin, Ukrayna Savunma Bakanlığı için gizli bilgiler topladığı öne sürüldü.

"Vatana ihanetten soruşturma açıldı"

  • Askerin topladığı bilgilerin sızdırılmasının Rus ordusu için tehlike yaratabileceğine işaret edilen açıklamada, "Ukrayna lehine casusluk yapması nedeniyle Güney Askeri Bölgesi'nde görevli Rus vatandaşı asker gözaltına alınmış, hakkında vatana ihanetten soruşturma açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kimliği gizli tutuluyor

Gözaltına alınan askerin kimliğine dair açıklama yapılmazken, Rus medyasındaki görüntülerde, FSB'nin bir apartman dairesine gerçekleştirdiği operasyonda casusluk yaptığı iddia edilen askeri yere yatırarak kelepçelediği görüldü.

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