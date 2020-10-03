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Dünya Rus askeri helikopter Japonya hava sahasını ihlal etti
ASYA

Rus askeri helikopter Japonya hava sahasını ihlal etti

Rusya'ya ait Mi8 tipi askeri helikopter, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde Japon hava sahasını ihlal etti. Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait savaş jetleri uyarılar sonrası bölgeyi terk etti. Helikopterin kazara sınır ihlali yaptığı kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Olay sonrası Moskova'ya protesto gönderildi.
Olay sonrası Moskova'ya protesto gönderildi.

Rusya'ya ait Mi8 tipi askeri helikopterin, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde Japon hava sahasını ihlal ettiği bildirildi.

Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Rus Mi8 askeri helikopteri, Hokkaido'nun doğusundaki Shiretoko burnunda dün öğlen 12.25 sularında Japon hava sahasına girdi.

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Bölgeyi hızla terketti

Kazara sınır ihlali yaptığı kaydedilen helikopter, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait savaş jetlerinin uyarıları sonrası, herhangi bir agresif tavır sergilemeksizin bölgeyi terk etti.

Dışişleri Bakanlığı kanalıyla olay sonrası Moskova'ya protesto gönderildiği kaydedildi.

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