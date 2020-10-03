Rus askeri helikopter Japonya hava sahasını ihlal etti Rusya'ya ait Mi8 tipi askeri helikopter, Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde Japon hava sahasını ihlal etti. Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait savaş jetleri uyarılar sonrası bölgeyi terk etti. Helikopterin kazara sınır ihlali yaptığı kaydedildi.

Haber Merkezi 03 Ekim 2020, 08:01 Son Güncelleme: 03 Ekim 2020, 08:39 AA