Dünya Rus askerleri hakkında korkunç iddia Sakın kimseye anlatma diyerek itiraf etti
ASYA

Rus askerleri hakkında korkunç iddia: Sakın kimseye anlatma diyerek itiraf etti

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş devam ediyor. Ukrayna 3 bine yakın Rus askerinin öldürüldüğünü açıklarken, yüzlerce Rus askerinin de esir alındığını duyurmuştu. Ukrayna ordusu tarafından esir alınan bir Rus askerinin annesi ile konuşmasına izin verildi. Rus asker, "Komutanlarımız yaralı askerleri kendileri öldürüyor. Sen kimseye anlatma bunları... " iddiasında bulundu.

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Rus askerlerin itirafları: Sakın kimseye anlatma diyerek itiraf etti
Sakın kimseye anlatma diyerek itiraf etti.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş devam ediyor. Ukrayna 3 bine yakın Rus askerinin öldürüldüğünü açıklarken, yüzlerce Rus askerinin de esir alındığını duyurmuştu. Ukrayna ordusu tarafından esir alınan Rus askerinin annesi ile konuşmasına izin verildi. Rus asker, "Komutanlarımız yaralı askerleri kendileri öldürüyor. Sen kimseye anlatma bunları... " iddiasında bulundu.

KOMUTANLAR YARALILARI ÖLDÜRÜYOR

Esir asker annesiyle konuşmasında, "Herkesi öldürdüler ben sağ kaldım. Belki esir değişimi ihtimali olabilir. Ben de sizi seviyorum. Yöneticilere git ve anneler derneğine yaz. Çünkü ölüleri almıyorlar bile. Yaralıları kendileri öldürüyor. Esirleri değiştirecekler mi belli değil. Herkesi öldürdüler cesetleri bile almıyorlar. Askerlerin öldüğünü söylemiyorlar. Sen kimseye anlatma bunları yine de istihbarat gelir seni alır. Esir değişimini rica et. Dövmüyorlar işkence etmiyorlar besliyorlar. Seviyorum sizi" dedi.

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