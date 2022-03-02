Ağlayan Rus askerleri böyle sitem etti: Şu an tek istediğim şey kendimi öldürmek

Rusya ve Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna'da Kiev ve karkiv'den gelen görüntüler çatışmaların şiddetinini arttığını gösteriyor. Ukrayna 6 bine yakın Rus askerinin öldürüldüğünü açıklarken Rus askerlerine ait ortaya çıkan bir video ise sosyal medyada hızlıca yayıldı. Videoda Rus askerleri ağlayarak kendilerini öldürmek istediklerini söylüyor.

Bir İngiliz istihbarat şirketi Ukrayna'ya saldıran Rus işgalci askerlerin tam bir düzensizlik içerisinde olduğunu belirtiyor. Telsiz konuşmaları, askerlerin komutanların verdiği Ukrayna şehirlerine top atışı yapılması yönündeki emirlere uymayı reddettiklerini ortaya koyuyor.

RUS ASKERLERİ AĞLIYOR

İlerleyişi hayli yavaş olan Rus işgalci güçlerin yakıt ve gıda gibi sevkiyatları da bitiyor. Telsiz konuşmalarında bir Rus askerin ağladığı duyuluyor. Bir diğer mesajda, bir askerin yiyecek veya yakıtın ne zaman geleceğini sorarken sabrını kaybettiği duyuluyor. Asker, "Üç gündür buradayız! Ne zaman hazır olacak?" diye bağırıyor.

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TEK İSTEDİĞİM ŞEY KENDİMİ ÖLDÜRMEK

Başka bir video kaydında ise Rus asker annesine gönderdiği mesajda "Şu anda istediğim tek şey kendimi öldürmek" diyor. Rus askerleriyle ilgili daha önce ortaya atılan başka bir iddia ise yaralı askerlerin öldürülmesi ile ilgili olmuştu. Bir rus askere ait görüntüde askerin annesine "Kimseye söyleme yaralıları Rus komutanlar öldürüyor" dediği iddia edilmişti.

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