Rus askerlerinin öldüğünü Telegram gruplarından öğreniyorlar

Rus aileleri, öldürülen askerleri gösteren bir Telegram kanalında her gün arama yapıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, savaşın ilk ayında sadece 1.351 askerin öldürüldüğünü iddia etti fakat işgalin başlangıcından bu yana katledilen Rus askerlerinin sayısı arttı ve doğrulanmamış tahminler şaşırtıcı bir şekilde 30.000 Rus erkek, kadın ve gence ulaştı. Bakanlık ise 25 Mart'tan bu yana ölen Rusların resmi sayılarını güncellemedi.

FOTOĞRAF 6 Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın en stratejik noktalarından bir olan Mariupol şehri bir süre önce Rus güçlerinin kontrolüne geçti. <br><br>Savaşın 78’inci gününde kentte hâlâ Ukraynalı savaşçıların elinde kalan son kısımsa Azovstal çelik fabrikası.<br><br> Azovstal'da direnen Ukrayna'nın Azak alayı, Telegram mesajlaşma uygulamasında son 24 saat içinde 34 Rus uçağının, sekiz sorti de dahil olmak üzere, tesisin üzerinde uçtuğunu söyledi. <br><br>Tesisteki askerler Rus donanmasının ve tanklarının, topçu ateşinin ve roketlerin ateşi altında kaldığını söyledi.<br><br> Rusya, 2014 yılında ele geçirdiği Kırım'dan başka bir kara koridoru açmak için Mariupol'un tam kontrolünü sağlamaya çalışırken, son günlerde birçok sivil tesisten tahliye edildi.<br><br> \"KOŞULLAR KÖTÜLEŞİYOR\"<br><br>Öte yandan Ukrayna başbakan yardımcısı Iryna Vereshchuk, AFP'ye verdiği demeçte, yaklaşık bin askerin Azovstal çelik fabrikalarında mahsur kaldığını, koşullarının da giderek kötüleştiğini söyledi.<br><br>İnsan hakları örgütleri ve aktivistler, çevrimiçi bir dilekçe hazırlayarak Birleşmiş Milletler'i, kalan tüm askerleri tahliye etmeye çağırdı. Dilekçe bugüne kadar bir milyondan fazla imza topladı.<br> FOTOĞRAFLAR İLK OLARAK TELEGRAM'DAN PAYLAŞILDI<br><br>Azak Alayı'nın Telegram kanalında yayınlanan bir dizi fotoğraf, kuşatma altındaki Mariupol'daki Azovstal çelik fabrikasının altında saklanan yaralı Ukraynalı askerlerin içinde bulunduğu sefil koşulları gün yüzüne çıkardı.<br><br>Paylaşılan fotoğraflarda fabrikanın içinde, askerlerin bulunduğu yerin bir sahra hastanesine dönüştürüldüğü ve gönüllülerin askerlerin tedavisine yardımcı olduğu görülüyor. Ancak değil tesiste, Mariupol şehrinin tamamında temiz su, ilaç ve gıda bulabilmek oldukça zor hale geldi.<br><br><br><br> Gönüllüler aldıkları yaralar yüzünden acı çeken askerlere ağrı kesiciler veriyor ve şayet şanslılarsa açık yaralarının mikrop kapıp enfeksiyona yol açmaması için antibiyotik bulabiliyorlar...<br><br>Fotoğraflara yansıyan korkunç gerçekse fabrikada bulunan birçok Ukraynalı askerin kol ya da bacaklarını kaybettiğini gösteriyor. <br><br>Uzuvları patlamalar sonucu ya da mayınlar yüzünden kopan askerler ilkel koşullarda koltuk değneklerine tutunarak ayakta kalmaya çalışıyor. Ukrayna ilk kez paylaştı: Azovstal'dan akılalmaz görüntüler! Çoğu uzuvlarını kaybetti Rus ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal çelik fabrikası haftalardır dünya gündeminin üst sıralarında... Rusya'nın 'ele geçirdik' açıklamasını yaptığı yıkılmış şehirdeki Ukrayna birliklerinin canları pahasına koruduğu fabrikanın içinde çekilmiş fotoğraflar bölgede yaşanan gerçekleri tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

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Ancak şimdi, "Kendiniz İçin Arayın" adlı bir Telegram kanalı, Putin'in korkunç savaşının her gün kurbanlarını gösteren günlük güncellemeleri paylaşıyor.

Salı günü kanal, iki askerin portrelerini yayınladı ve her ikisinin de fotoğraflarının altında "öldü" kelimesini yazdı.

Kanal, diğer görüntülerin ve genel savaş güncellemelerinin yanı sıra, Ukrayna kuvvetleri tarafından yakalanan Rus askerlerinin kimliklerini ve fotoğraflarını da paylaşıyor.

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FOTOĞRAF 16 Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişiminde bir ay geride kaldı. Süreç boyunca Rus ordusunun genç ve tecrübesiz askerleri cepheye gönderdiği iddiaları dünya basınında geniş yer buldu. Daha önce Rus askerlerinin cephede yaşadıkları zorluklar defalarca haber yapıldı. Rus ordusunun askerlerine son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler verdiği, ağlayan Rus askerlerinin çektikleri videolar ortaya çıkmıştı. KENDİLERİNİ VURDULAR<br>Hatta ülkelerine geri dönebilmek için askerlerin Ukrayna'nın kullandığı silahlarla kendilerini vurarak yaraladıkları ve yine Rus askerlerinin kendi üslerinin üzerlerine tankları sürdükleri iddia edilmişti.<br> PUTİN'İN EMİRLERİNE UYMUYORLAR<br>İngiltere'nin elektronik istihbarat kuruluşu GCHQ'ya Başkanı Jeremy Fleming, \"Silah ve moral sıkıntısı çeken Rus askerlerinin, emirlere uymayı reddettiğini, kendi malzemelerini sabote ettiğini ve hatta kazayla kendi uçaklarını düşürdüklerini gördük\" dedi.<br> SOSYAL MEDYANIN KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜLER<br><br>Bu iddiaların çığ gibi büyüdüğü bir dönemde son olarak sosyal medyaya Rus askerlerinin çektiği bir video düştü. <br> Ukrayna'da ön saflarda savaşmak için askere alınan bir grup genç Rus askerinin gizlice çektiği video, Twitter'da ve Ukrayna'nın Telegram kanalında paylaşıldı. Görüntülerde Rus askerlerin içinde bulunduğu durumdan şikayet ettiği görülüyor. 1940'LARDAN KALMA TÜFEKLER VERDİLER<br>Videoda ellerinde 1940'lardan kalma AK-47 tüfekleri, kafalarında büyük boy miğferleri olan on kişilik bir asker grubu, çaresizliğin içine atıldıklarını iddia ediyor.<br> 'BAKANLIĞIN BURADA NE YAPTIĞIMIZ HAKKINDA FİKRİ YOK'<br><br>İçlerinden birinin \"Gerçeği bilin. Rusya Savunma Bakanlığı'nın burada ne yaptığımız hakkında hiçbir fikri yok.\" dediği duyuluyor.<br> 'ÖĞRENCİLERİ SAVAŞA GÖNDERDİLER'<br><br>Bir diğeri ise \"Lanet olası sıradan öğrencileri savaşa gönderdiler. Tüfeklerimiz 1940'lardan ve ateş etmiyor\" diyor.<br> ASKERİ ARACIN ARKASINDA GİZLİCE ÇEKTİLER<br><br>Genç askerlerin 15. Motorlu Tüfek Tugayı üyesi olduğu ve söz konusu videoyu Sumy yakınlarında askeri bir aracın arkasında gizlice kayda aldıkları belirtildi.<br> 'BUNU YAYMANIZI İSTİYORUZ'<br><br>Kafasına çok büyük gelen bir miğfer taktığı görülen genç askerlerden biri ordunun kendilerine verdiği AK-47 makineli tüfeğini kaldırarak \"18 yaşındayım. Bize verilen silahlar bunlar. Bunu yaymanızı rica ediyoruz.\" diyor.<br> RUS ORDUSUNUN DÖRTTE BİRİ 18-27 YAŞ ARASINDA<br><br>Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki savaşın ön saflarına genç, eğitimsiz askerlerin yer almayacağına dair söz vermişti ancak gelen görüntüler askerlerin yaş ortalamasının oldukça küçük olduğunu ortaya koydu. Dailymail'de yer alan habere göre, Rus ordusunun dörtte biri, 18-27 yaşları arasındaki gençlerden oluşuyor.<br> 'BARIŞ GÜCÜ OLARAK GÖNDERİLDİK SANMIŞTIK'<br><br>Bu ayın başlarında, Ukrayna tarafından yakalanan bir grup Rus asker, savaşmak için değil barış gücü olarak gönderildiklerini sandıklarını iddia ederek Ukrayna halkından özür dilemişti. Rus askerlerinin gizlice çektiği video dehşete düşürdü: Bunu tüm dünyanın duymasını istiyoruz Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 36'ncı gününe girdi. Türkiye'de gerçekleştirilen müzakerelerden olumlu kararlar çıkarken, Rusya belli bölgelerdeki askeri varlıklarını geri çekme kararı aldı. Tüm bu gelişmelerin ışığında Ukrayna'ya savaşmak için gönderilen genç yaştaki Rus askerlerin gizlice çektiği bir video ortaya çıktı. Videodaki genç Rus askerlerinin söyledikleri sözler duyanları dehşete düşürdü. 'Tüm dünya tarafından duyulmasını istiyoruz' diyen askerlerin videosu dış basında geniş yer buldu. İşte askerlerin gündeme bomba gibi düşen videodaki sözleri... BiP'te paylaş

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Bir başka sabitlenmiş gönderide, Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yönetilen sayfa, Kremlinin vatandaşlarından ölenleri sakladığını iddia ediyor.