Rus barış gücünün koruduğu alanda Ermeni güçlerden Azerbaycan askerine silahlı saldırı

Hayat

İki bin 800 yıl önce Urartular tarafından yapıldığı ortaya çıktı: Turizme kazandırılması için kolları sıvadılar

Van'ın Gürpınar ilçesinde arkeolog ve antropologlardan oluşan ekibin yaptığı yüzey araştırmalarında, bölgedeki 4 göletin, 2 bin 800 yıl önce Urartular tarafından sulama amacıyla yapıldığı tespit edildi. Bazıları hala kullanılırken, bazılarının ise son yıllardaki kuraklığa bağlı olarak kuruduğu gözlendi. Göletlerin turizme kazandırılması için çalışmalar başlatılacak.