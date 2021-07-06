Dünya Rus barış gücünün koruduğu alanda Ermeni güçlerden Azerbaycan askerine silahlı saldırı
ASYA

Rus barış gücünün koruduğu alanda Ermeni güçlerden Azerbaycan askerine silahlı saldırı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Rus barış gücünün kontrolü altındaki Ağdam'da, silahlı Ermeni grupların Azerbaycan ordusuna ateş açtığını duyurdu. Saldırılarda bir Azerbaycan askeri yaralandı.

Haber Merkezi AA
Rus barış gücünün koruduğu alanda Ermeni güçlerden Azerbaycan askerine silahlı saldırı
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 18.00 civarında ateşkesi sağlamakla görevli Rus askerlerinin bulunduğu bölgeden Ağdam ilinin Aliağalı köyü istikametindeki Azerbaycan askerlerine silahlı saldırı düzenlendi.

Ermeniler ateş açtı: Bir Azerbaycan askeri yaralandı

Ermeni silahlı grubun ateşi sonucu, yol yapım çalışmalarına nezaret eden 1 Azerbaycan askeri yaralandı. Yaralı asker, hastaneye kaldırıldı.

"Türkiye ve Rusya'ya bilgi verildi"

Saldırıyla ilgili Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes gereği bölgede geçici görevle bulunan Rus silahlı kuvvetleri komutanlığına ve Türkiye-Rusya İzleme Merkezine bilgi verildi.

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