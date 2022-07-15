Dünya Rus devlet televizyonunda tehdit gibi sözler Varşovaya kadar ilerleriz
ASYA

Rus devlet televizyonunda tehdit gibi sözler: Varşova'ya kadar ilerleriz

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken Batı ülkelerinin Ukrayna'ya silah desteğine Moskova yönetimi oldukça rahatsız. Rus devlet televizyonundan devam eden savaşla ilgili tehdit gibi sözler geldi. Sunucu Olga Skabeeva, ABD'nin silah desteğine devam etmesi durumunda Polonya'ya kadar ilerleyebileceklerini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Rus devlet televizyonunda tehdit gibi sözler: Varşovaya kadar ilerleriz
Foto: Arşiv.

Rus devlet televizyonu ve analistleri, ABD'nin Ukrayna'yı silahlandırmaya devam etmesi durumunda; savaşın Polonya'ya da yayılacağını ifade etti.

  • Rus devlet televizyonu Russia-1'de (Rossiya-1) yayınlanan "60 dakika" adlı programda konuşan Rus sunucu Olga Skabeeva (Olga Skabeyeva), ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce "Üçüncü Dünya Savaşı başladı", "Bin tane Bayraktar TB2 düşürdük" tarzı spekülatif açıklamalar yapan Skabeeva, yaptığı yeni açıklamada; savaşın Polonya'ya sıçrayabileceğini söyledi.

"VARŞOVA'YA KADAR İLERLERİZ"

Rus ordusu; özellikle de Batı dünyasının Kiev'e verdiği silah desteğinden rahatsız. Geçtiğimiz hafta; ABD'nin gönderdiği Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemlerinin (HIMARS) Ukrayna'ya ulaşmıştı.

  • Bu konuya atıf yapan Olga Skabeeva, "Tanrı korusun! Eğer Amerikalılar 300 kilometre menzilli füzeleri gönderirse, durmayız. Varşova'ya kadar ilerleriz" dedi.

POLONYA SESSİZ KALDI

Polonya Dışişleri Bakanlığı, Rus sunucunun ifadeleri sonrası Newsweek'in konuya dair sorularına yanıt vermedi.

Bu noktada, Polonya'nın NATO üyesi olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Bu yüzden böyle bir durumun gerçekleşme ihtimali yok denecek kadar az. Moskova yönetimi; böyle bir müdahalede NATO'nun 5. maddesini tetikleyeceğini, direkt olarak NATO'yla savaşacağını iyi biliyor.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Malyar: Ukrayna'nın savaştaki kayıpları devlet sırrıdır
DÜNYA
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Malyar: Ukrayna'nın savaştaki kayıpları devlet sırrıdır

Biden'dan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a: ABD olduğu sürece asla yalnız olmayacaksınız
DÜNYA
Biden'dan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a: ABD olduğu sürece asla yalnız olmayacaksınız

Joe Biden'ın Rusya-Ukrayna Savaşı ikilemi
DÜNYA
Joe Biden'ın Rusya-Ukrayna Savaşı ikilemi
Bunu yapanlar utansın

Bunu yapanlar utansın

​Saldırı haberini alan mezarlığa koştu.
İki üniversitebinasını vurdu

İki üniversite
binasını vurdu

​Rus ordusu eğitim kurumlarını da hedef alıyor.
Baba şehit olmaya gidiyorum

Pikniğe gelmişlerdi: Dört gündür haber yok.

​İzmir Valisi'nden orman yangını uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.