​Rus gazeteden Ukrayna itirafı: Paylaşımı hemen sildiler

Rusya'da yayın yapan ve Ukrayna işgalini destekleyen Readovka gazetesi, Rusya Savunma Bakanlığının 13 bin 414 askerinin ölü ve 7 bin askerin kayıp olduğunu kabul ettiğini aktardı. Gazete, paylaştığı haberi kısa süre içerisinde sildi. Haberde ölen Rus askerleri için "telafisi mümkün olmayan kayıplar" ifadesi kullanıldı.

Gazete ayrıca, bakanlığın Rus kruvazörü Moskova mürettebatından 116 kişinin öldüğünü doğruladığını aktardı. Gemide ayrıca 100 kişinin kaybolduğu bildirildi.

DÜNYA Rusya gemideki kayıpları gizliyor mu?





Rus gazete, haberin sonunda Savunma Bakanının Yardımcısı Aleksandr Fomin'in şu açıklamasına yer verdi:

"Şu anda çatışmaların yoğunluğu ve savaş alanındaki cesetlere erişilememesi nedeniyle ölü sayısının hesaplanması zor."





FOTOĞRAF 21 ​Rusya'nın Ukrayna savaşına ilişkin askeri planlarının ABD ve İngiltere'ye sızdırılması dünya basınında geniş yer aldı. İddialara göre, planların sızdırılmasına öfkelenen Rusya Devlet başkanı Putin yakın çevresine bir cadı avı başlattı. Rus lider planları sızdıran 'suçluları' arıyor. Rusya'dan ismi açıklanmayan kaynaklar, üst düzey generallerinin ve seçkin kişilerin bile hedefte olduğunu belirtti.<br> BİR NUMARADA SERGEY ŞOYGU VAR<br><br>Putin'in şüphelendiği isimler arasında Ukrayna Savaşı'ndaki askeri operasyonlardan sorumlu olan isim Savunma Bakanı Sergey Şoygu bir numarada yer alıyor. POZU OLAY OLDU<br><br>Şoygu'nun 31 yaşındaki kızının Ukrayna'nın mavi ve sarı renkleriyle poz vermesi şüpheleri daha da artırdı. GENELKURMAY BAŞKANI VE YARDIMCISI GÖREVDEN ALINABİLİR<br><br><br>Putin'in öfkesinin bir başka hedefi de yakında görevden alınabileceği konuşulan Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Rus genelkurmay başkanı Valery Gerasimov ve başkan yardımcısı Igor Kostyukov var.<br> KAYIPLARIN SORUMLUSU<br><br>Putin'in Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u savaş alanında verdiği kayıplardan daha çok askeri donanım kayıplarıyla ilgili suçladığı iddia ediliyor. İSTİHBARAT TEŞKİLATINA DA ÖFKELİ<br><br>Rusya'nın zayıf istihbarat nedeniyle savaşta ağır kayıplar verdiğini ileri süren Rusya Devlet Başkanı Putin'in istihbarat teşkilatına kızgın olduğu uzun süredir dünya gündeminden düşmüyor. LİSTENİN ÜST SIRALARINDA<br><br>Bu da Rusya Güvenlik Servisi (FSB) başkanı Alexander Bortnikov'u şüpheli listesinde üst sıralara taşıyor. İŞGALDEKİ BAŞARISIZLIĞIN NEDENİ PLANLARIN SIZDIRILMASI<br><br>Dailmail Gazetesi'nde yer alan habere göre Putin, Rusya'nın işgaldeki başarısızlığını, çok sayıda askerin ve Rus generalin hayatını kaybetmesini sızdırılan planlara bağlıyor. ABD ve Birleşik Krallık istihbaratının, Rus ordusunun her hamlesini biliyor gibi görünmesi sızıntı iddialarını kuvvetlendiriyor. Rus güvenlik uzmanı Andrei Soldatov, Rusya'da köstebek avının başladığını belirtti. ​Rusya'nın askeri planlarının sızması sonrası 'cadı avı' başladı: İşte Putin'in şüpheli listesi Rusya'nın askeri planlarının ABD ve İngiltere'ye sızdırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Rusya Devlet Başkanı Putin'in en yakın çevresine bile temkinli davranmasına neden olduğu ileri sürüldü. Batı medyası Rus liderin, 'cadı avı' başlattığını belirtti. İşte Putin'in şüpheli listesi... BiP'te paylaş

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