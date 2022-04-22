​Rus gazeteden Ukrayna itirafı: Paylaşımı hemen sildiler

Rusya'da yayın yapan ve Ukrayna işgalini destekleyen Readovka gazetesi, Rusya Savunma Bakanlığının 13 bin 414 askerinin ölü ve 7 bin askerin kayıp olduğunu kabul ettiğini aktardı. Gazete, paylaştığı haberi kısa süre içerisinde sildi. Haberde ölen Rus askerleri için "telafisi mümkün olmayan kayıplar" ifadesi kullanıldı.
Gazete ayrıca, bakanlığın Rus kruvazörü Moskova mürettebatından 116 kişinin öldüğünü doğruladığını aktardı. Gemide ayrıca 100 kişinin kaybolduğu bildirildi.
DÜNYA
Rusya gemideki kayıpları gizliyor mu?
Rus gazete, haberin sonunda Savunma Bakanının Yardımcısı Aleksandr Fomin'in şu açıklamasına yer verdi:
"Şu anda çatışmaların yoğunluğu ve savaş alanındaki cesetlere erişilememesi nedeniyle ölü sayısının hesaplanması zor."
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Rusya'nın Ukrayna savaşına ilişkin askeri planlarının ABD ve İngiltere'ye sızdırılması dünya basınında geniş yer aldı.
İddialara göre, planların sızdırılmasına öfkelenen Rusya Devlet başkanı Putin yakın çevresine bir cadı avı başlattı.
Rus lider planları sızdıran 'suçluları' arıyor.
Rusya'dan ismi açıklanmayan kaynaklar, üst düzey generallerinin ve seçkin kişilerin bile hedefte olduğunu belirtti.<br>
BİR NUMARADA SERGEY ŞOYGU VAR<br><br>Putin'in şüphelendiği isimler arasında Ukrayna Savaşı'ndaki askeri operasyonlardan sorumlu olan isim Savunma Bakanı Sergey Şoygu bir numarada yer alıyor.
POZU OLAY OLDU<br><br>Şoygu'nun 31 yaşındaki kızının Ukrayna'nın mavi ve sarı renkleriyle poz vermesi şüpheleri daha da artırdı.
GENELKURMAY BAŞKANI VE YARDIMCISI GÖREVDEN ALINABİLİR<br><br><br>Putin'in öfkesinin bir başka hedefi de yakında görevden alınabileceği konuşulan Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Rus genelkurmay başkanı Valery Gerasimov ve başkan yardımcısı Igor Kostyukov var.<br>
KAYIPLARIN SORUMLUSU<br><br>Putin'in Genelkurmay Başkanı Gerasimov'u savaş alanında verdiği kayıplardan daha çok askeri donanım kayıplarıyla ilgili suçladığı iddia ediliyor.
İSTİHBARAT TEŞKİLATINA DA ÖFKELİ<br><br>Rusya'nın zayıf istihbarat nedeniyle savaşta ağır kayıplar verdiğini ileri süren Rusya Devlet Başkanı Putin'in istihbarat teşkilatına kızgın olduğu uzun süredir dünya gündeminden düşmüyor.
LİSTENİN ÜST SIRALARINDA<br><br>Bu da Rusya Güvenlik Servisi (FSB) başkanı Alexander Bortnikov'u şüpheli listesinde üst sıralara taşıyor.
İŞGALDEKİ BAŞARISIZLIĞIN NEDENİ PLANLARIN SIZDIRILMASI<br><br>Dailmail Gazetesi'nde yer alan habere göre Putin, Rusya'nın işgaldeki başarısızlığını, çok sayıda askerin ve Rus generalin hayatını kaybetmesini sızdırılan planlara bağlıyor.
ABD ve Birleşik Krallık istihbaratının, Rus ordusunun her hamlesini biliyor gibi görünmesi sızıntı iddialarını kuvvetlendiriyor.
Rus güvenlik uzmanı Andrei Soldatov, Rusya'da köstebek avının başladığını belirtti.
Rusya'nın askeri planlarının sızması sonrası 'cadı avı' başladı: İşte Putin'in şüpheli listesi
Rusya'nın askeri planlarının ABD ve İngiltere'ye sızdırıldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Rusya Devlet Başkanı Putin'in en yakın çevresine bile temkinli davranmasına neden olduğu ileri sürüldü. Batı medyası Rus liderin, 'cadı avı' başlattığını belirtti. İşte Putin'in şüpheli listesi...
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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişiminde bir ay geride kaldı.
Süreç boyunca Rus ordusunun genç ve tecrübesiz askerleri cepheye gönderdiği iddiaları dünya basınında geniş yer buldu.
Daha önce Rus askerlerinin cephede yaşadıkları zorluklar defalarca haber yapıldı.
Rus ordusunun askerlerine son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler verdiği, ağlayan Rus askerlerinin çektikleri videolar ortaya çıkmıştı.
KENDİLERİNİ VURDULAR<br>Hatta ülkelerine geri dönebilmek için askerlerin Ukrayna'nın kullandığı silahlarla kendilerini vurarak yaraladıkları ve yine Rus askerlerinin kendi üslerinin üzerlerine tankları sürdükleri iddia edilmişti.<br>
PUTİN'İN EMİRLERİNE UYMUYORLAR<br>İngiltere'nin elektronik istihbarat kuruluşu GCHQ'ya Başkanı Jeremy Fleming, \"Silah ve moral sıkıntısı çeken Rus askerlerinin, emirlere uymayı reddettiğini, kendi malzemelerini sabote ettiğini ve hatta kazayla kendi uçaklarını düşürdüklerini gördük\" dedi.<br>
SOSYAL MEDYANIN KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜLER<br><br>Bu iddiaların çığ gibi büyüdüğü bir dönemde son olarak sosyal medyaya Rus askerlerinin çektiği bir video düştü. <br>
Ukrayna'da ön saflarda savaşmak için askere alınan bir grup genç Rus askerinin gizlice çektiği video, Twitter'da ve Ukrayna'nın Telegram kanalında paylaşıldı.
Görüntülerde Rus askerlerin içinde bulunduğu durumdan şikayet ettiği görülüyor.
1940'LARDAN KALMA TÜFEKLER VERDİLER<br>Videoda ellerinde 1940'lardan kalma AK-47 tüfekleri, kafalarında büyük boy miğferleri olan on kişilik bir asker grubu, çaresizliğin içine atıldıklarını iddia ediyor.<br>
'BAKANLIĞIN BURADA NE YAPTIĞIMIZ HAKKINDA FİKRİ YOK'<br><br>İçlerinden birinin \"Gerçeği bilin. Rusya Savunma Bakanlığı'nın burada ne yaptığımız hakkında hiçbir fikri yok.\" dediği duyuluyor.<br>
'ÖĞRENCİLERİ SAVAŞA GÖNDERDİLER'<br><br>Bir diğeri ise \"Lanet olası sıradan öğrencileri savaşa gönderdiler. Tüfeklerimiz 1940'lardan ve ateş etmiyor\" diyor.<br>
ASKERİ ARACIN ARKASINDA GİZLİCE ÇEKTİLER<br><br>Genç askerlerin 15. Motorlu Tüfek Tugayı üyesi olduğu ve söz konusu videoyu Sumy yakınlarında askeri bir aracın arkasında gizlice kayda aldıkları belirtildi.<br>
'BUNU YAYMANIZI İSTİYORUZ'<br><br>Kafasına çok büyük gelen bir miğfer taktığı görülen genç askerlerden biri ordunun kendilerine verdiği AK-47 makineli tüfeğini kaldırarak \"18 yaşındayım. Bize verilen silahlar bunlar. Bunu yaymanızı rica ediyoruz.\" diyor.<br>
RUS ORDUSUNUN DÖRTTE BİRİ 18-27 YAŞ ARASINDA<br><br>Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki savaşın ön saflarına genç, eğitimsiz askerlerin yer almayacağına dair söz vermişti ancak gelen görüntüler askerlerin yaş ortalamasının oldukça küçük olduğunu ortaya koydu. Dailymail'de yer alan habere göre, Rus ordusunun dörtte biri, 18-27 yaşları arasındaki gençlerden oluşuyor.<br>
'BARIŞ GÜCÜ OLARAK GÖNDERİLDİK SANMIŞTIK'<br><br>Bu ayın başlarında, Ukrayna tarafından yakalanan bir grup Rus asker, savaşmak için değil barış gücü olarak gönderildiklerini sandıklarını iddia ederek Ukrayna halkından özür dilemişti.
Rus askerlerinin gizlice çektiği video dehşete düşürdü: Bunu tüm dünyanın duymasını istiyoruz
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 36'ncı gününe girdi. Türkiye'de gerçekleştirilen müzakerelerden olumlu kararlar çıkarken, Rusya belli bölgelerdeki askeri varlıklarını geri çekme kararı aldı. Tüm bu gelişmelerin ışığında Ukrayna'ya savaşmak için gönderilen genç yaştaki Rus askerlerin gizlice çektiği bir video ortaya çıktı. Videodaki genç Rus askerlerinin söyledikleri sözler duyanları dehşete düşürdü. 'Tüm dünya tarafından duyulmasını istiyoruz' diyen askerlerin videosu dış basında geniş yer buldu. İşte askerlerin gündeme bomba gibi düşen videodaki sözleri...