Dünya Rus gemisi köprüye çarptı
ORTADOĞU

Rus gemisi köprüye çarptı

Rus gemisi köprüye çarptı

Rusya’ya ait bir yük gemisi Güney Kore’nin Busan şehrinde kaptanın kontrolünden çıkınca köprüye çarptı.

Haber Merkezi IHA
Gemi köprüye çarparak durabildi.
Gemi köprüye çarparak durabildi.

Güney Kore’nin Busan şehrinde bulunan Busan Limanı bölgesinde bir Rus gemisi rotasında ilerlerken kontrolden çıktı. Kaptanın demir atamadığı olayda gemi büyük bir otoyol bağlantısının bulunduğu köprüye çarptı.

Dev kargo gemisi köprüye çarptı
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Dev kargo gemisi köprüye çarptı
Güney Kore'de dev Rus kargo gemisi köprüye çarptı. Korku dolu anlar kameraya anbean böyle yansıdı.

SÜRÜCÜLER ŞOKE OLDU

Araçların köprü üstünde seyir halinde olduğu sırada gerçekleşen olayda araç sürücüleri ise olayın şokunu yaşayarak yolda araçlarını durdurdu. Köprüye çarparak durabilen geminin köprüye zarar verdiği öğrenilirken Güney Kore savcılık ve polis birimleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazanın gerçekleştiği anlar, Busan Limanı bölgesinde yaşayan bir aile tarafından görüntülenirken, kaza hem Kore’de hem de Rusya’da en çok konuşulan konular arasındaki yerini buldu.

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