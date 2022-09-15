Rus general Ermenistan'ın talebini kabul etmedi

Azerbaycan sınırında yaşanan çatışmalarda 100'den fazla kayıp veren ve Rusya liderliğinde kurulan altı üyeli Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) askeri yardım için başvuran Ermenistan'a olumsuz yanıt geldi.

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan-Azerbaycan sınırında çıkan çatışmalarda 71 askerinin öldüğünü bildirdi. Daha önce, Ermenistan 105 can kaybı bildirmişti.

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"Örgüt asker yollamayı düşünmüyor"

Kommersant'ın haberine göre, KGAÖ komutanlığının başkanı Rus general Anatoli Sidorov, örgütün Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ihtilafın barışçıl bir şekilde çözülmesini umduğunu ve asker yollamayı düşünmediğini açıkladı.

Bugün durumu yerinde incelemek üzere Erivan'da olacağını söyleyen Sidorov, "Makul olalım. 13 Eylül'de devletlerimizin başkanları ortak bir açıklamayla Ermenistan ile Azerbaycan arasında var olan bu sorunun siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini beyan ettiler. Yani, 13 Eylül'de de, dün ya da bugün de ve sanırım yakın gelecekte de KGAÖ'nün katılımıyla askeri güç kullanmaktan söz edilmiyor" dedi.

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Sidorov, bu akşam başlayacak Ermenistan gezisinin ardından KGAÖ misyonunun örgüte üye ülkelerin devlet başkanlarına bir rapor sunacağını söyledi.