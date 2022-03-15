Dünya Rus generalden itiraf Her şey istediğimiz gibi olmadı
ASYA

Rus generalden itiraf: Her şey istediğimiz gibi olmadı

Rusya'nın iki hafta önce Ukrayna'da başlattığı işgalden beklenen başarının sağlanamadığı tüm askeri gözlemcilerin ortak fikri. Rusya'da bu başarısızlık resmen dile getirilemiyor. Putin'e yakınlığı ile bilinen Rusya Ulusal Muhafız Alayı Başkanı ve Ulusal Güvenli Konseyi üyesi Viktor Solotow, işgal konusunda yanlış tahminde bulunduklarını itiraf etti.

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Haber Merkezi Diğer
Rus generalden itiraf: Her şey istediğimiz gibi olmadı
Foto: Arşiv.

Rusya Ulusal Muhafız Alayı Başkanı Viktor Solotow işgalin tahmin edilenden daha yavaş ilerlediğini itiraf etti.

  • Spiegel Online sitesinin Komersat isimli Rus gazetesine dayandırarak verdiği habere göre, Solotow Moskova'da bir kilisedeki bir ayin esnasında işgalle ilgili olarak ‘‘Her şey istediğimiz gibi hızlı olmadı” dedi. Buna rağmen savaşı kazanacaklarından emin olduğunu söyleyen Rus general, “İlerleyişimiz ağır oldu çünkü Naziler (Ukrayna askerleri kast ediliyor) yaşlılar, kadınlar ve çocukları arkasında saklandı‘‘ dedi. Rus resmi anlatısına göre Ukrayna ordusu Nazi ve Ukrayna hükümeti meşru değil. Ukrayna'nın işgali de ezilen halkın kurtulması misyonu olarak görülüyor.

Solotow'un bu açıklaması her şeye rağmen önemli bir itiraf olarak görülüyor. İlk kez üst düzey bir yetkili başarısızlığı kısmen de olsa itiraf etti. Rus resmi söyleminde işgal başarılı olarak görülüyor ve bu zamana kadar resmi bir ağızdan başarısızlığın iması ya da itirafı olacak hiçbir açıklama yapılmadı. Savaş hakkında haberlerde Rusya sürekli başarılardan bahsediyor ve kayıplardan hiç söz edilmiyor. Ukrayna tarafı da sürekli zaferleri duyuruyor ve yaşadığı kayıpları kamuoyuna açıklamıyor.

Gözlemcilerin tahminlerine göre Rusya 6 bin ile 9 bin arasında Rus askeri savaşta hayatını kaybetti. Buna ilaveten 18 bin kayıptan bahsediliyor. Bu kişilerin kaçak, esir ya da yaralı olabilecekleri bildiriliyor. Ukrayna tarafında ise hayatını kaybeden askerlerin sayısı 3 bin olarak tahmin ediliyor.

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